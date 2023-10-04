Через "зуби дракона": губернатор Курської області конфліктує з ФСБ РФ через гроші, — ЦНС

Російський губернатор Роман Старовойт не побажав ділитись "відкатом" з ФСБ РФ і тепер змушений боятись арешту.

Російська влада намагається захистити Курську область від можливого прориву українських Сил оборони. Задля цього губернатор Роман Старовойт мав збудувати фортифікації за 2 км від кордону. Чиновник витратив державні кошти, дещо "заробив" особисто для себе, але не поділився грошима з місцевим відділенням ФСБ — не дав "відкат". Про деталі оборудки написав Центр національного спротиву (ЦНС).

У дописі ЦНС вказано, що Старовойт витратив на будівництво фортифікацій близько 10 млрд руб. Певний час він зволікав з виконанням цього завдання і звів імітацію. Однак врешті фортифікації таки з'явились, при цьому частину коштів він поклав собі в кишеню.

Між тим у відділенні ФСБ РФ в Курській області погрожують відкрити проти губернатора кримінальну справу. У Центрі вважають, причина дій російських силовиків — вони не отримали "відкат" від Старовойта. Про серйозність ситуації свідчить те, що чиновник почав шукати захист від арешту у Москві.

Курське підпілля надіслало ЦНС світлини фортифікацій, зведених у селі Тьоткіно на кордоні з Україною. На світлинах добре видно лінії бетонних пірамід і траншеї, вириті вздовж доріг.

Зазначимо, Тьоткіно — населений пункт за 2 км від кордону з Україною. Навпроти — села Сумської області, які ледь не щодня потерпають від обстрілів ЗС РФ.

Курська область: ситуація станом на 4 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Рейди в Росії — що відомо

У вересні голова ГУР Міноборони Кирило Буданов попередив, що російські добровольці активізують рейди на територію РФ. Запевняв, що вони будуть там виконувати завдання Сил оборони.

Тим часом "Російський добровольчий корпус" ("РДК") та легіон "Свобода Росії" провели рейд у Курській області. Згідно з даними командування, вони ліквідували групу російських прикордонників. Також неспокійно для росіян було у Брянській області: місцева влада запевняла, що в регіон проникла диверсійна група. Речник ЛСР запевнив, що ситуація тут розвивається "динамічно".

Крім того, "тривожні" події відбувались у Бєлгородській області: повідомляли про стрілянину на кордоні з Україною. Командування добровольців розповіло, що так відбувається "хрещення вогнем" новобранців.

Нагадуємо, в ніч на 4 жовтня у столиці РФ Москві лунав сигнал повітряної тривоги. При цьому росіян завчасно попередили, що перевірятимуть систему оповіщення. Тим часом представники окупаційної влади в Криму пояснили причину вибухів, які лунають в регіоні. З їхніх слів, то знешкоджують боєприпаси, однак ГУР має власну інформацію з цього приводу.