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ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: у Кривому Розі чули потужний вибух (фото)

Олена Бурдейна
Фото: З відкритих джерел | ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніперопетровщині

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, вибухи пролунали не у Кривому Розі. Ймовірно, за межами району. Співрозмовники Фокусу чули звук прольоту ракети та вибух за кілька секунд.

Зранку 4 жовтня Повітряні Сили ЗСУ попередили жителів Дніпропетровської області про ракетну небезпеку. За кілька хвилин після цього пролунав вибух у Кривому Розі. В деталях подій на Дніпропетровщині розбирався Фокус.

У Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу о 08:41. Тоді ж Повітряне командування попередило про небезпеку в ще трьох областях: Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській. Вже за сім хвилин з'явилось окреме повідомлення для Кривого Рогу: заклик для громадян пройти в укриття.

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Вибухи в Кривому Розі: деталі

Перші повідомлення про вибухи криворіжці опублікували близько 8:56. За кілька хвилин з'явилось повідомлення від мера Олександра Вілкула. Автор допису підтвердив надзвичайну подію та закликав громадян не публікувати фото та відео у соцмережах.

Пізніше голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко зазначив, що гучні звуки, які чули люди — це робота ППО і тепер "все добре".

Співрозмовники Фокусу чули звук прольоту ракети та вибух за кілька секунд. У місцевих пабликах уточнюють, що в одному із районів міста у небо піднявся стовп диму.

Наразі немає точних даних, де саме вибухнуло. Втім у міському пабліку Кривого Рога вказано, що подекуди зникло світло. Наголосимо, немає впевненості, що це наслідок атаки РФ.

Вибухи у Кривому Розі: що відомо
Фото: Скриншот

О 9:31 Вілкул оновив дані щодо російського обстрілу. Пояснив, що ворог вдарив не по місту і не по району. Інших подробиць не навів. Повітряні Сили ЗСУ поки що не коментували події в Кривому Розі.

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Між тим військовий експерт Олександр Мусієнко відреагував на ситуацію. Мусієнко нагадав, що регіон розташований неподалік від району ведення бойових дій. Тому ворог зосереджений на тому, що зашкодити просуванню ЗСУ: "Ворог хоче нашкодити цивільній та військові інфраструктурі, щоб зупинити наш наступ, створювати проблеми", — сказав він. — "Це все направлено, щоб ослаблювати наш потенціал".

Зазначимо, відстань від Кривого Рогу до позицій ЗС РФ — близько 70 км, до Криму — близько 220 км. Під час одного з ударів по місту 31 липня росіяни влучили у багатоквартирний будинок, внаслідок чого загинуло кілька десятків мирних громадян.

Кривий Ріг на карті
Фото: DeepState

Нагадуємо, ЗМІ проаналізували, чого очікувати від майбутньої зими з огляду на російські обстріли. Розслідувачі зробили висновок, що "зима може стати найгіршою. Тим часом експерти оцінили ефективність ЗРК Patriot проти російських дронів-камікадзе Shahed-136: стверджують, що проти них краще використовувати іншу зброю.