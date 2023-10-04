Готується закупівля: в Міноборони затвердили еталонний зразок активних навушників (фото)

Оборонне відомство протестувало 7 моделей навушників, з яких 2 отримали позитивні відгуки від бійців ЗСУ.

Міністерство оборони України разом з "Укрметртестстандарт" затвердило зразок-еталон для навушників спеціальних. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Українські військові тестували активні навушники під час дослідних військових випробувань. Всього випробовували 7 моделей, з яких 2 отримали схвальні відгуки від бійців. Зазначається, що навушники мають:

систему активного зниження шумів;

функцію захисту органів слуху від гучних звуків пострілів та вибухів.

Також зазначається, що разом з держпідприємством "Укрметртестстандарт" було проведено низку технічних вимірювань. Це дозволило визначити найкращі показники акустичної ефективності та шумопоглинання в навушників. Після затвердження двох еталонних зразків у Міноборони планують визначити потребу й оголосити торги для закупівель навушників військовим Збройних сил України.

Фото: Міноборони України

На опублікованих фотографіях показана модель компанії 3М Peltor.

Нагадаємо, 4 жовтня міністр Михайло Федеров заявив, що в Україні створили плащ-неведимку для української армії. Він дозволяє приховати бійця в тепловізійному та інших видах засобів спостереження.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов показав запуск нової української ракети.