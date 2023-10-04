В ООН визнали, що ЗС РФ страчують і катують українських військових (документ)

В ООН довели, що росіяни катують українських військовополонених до смерті, страчують і знищують мирних жителів зброєю вибухової дії з великою площею ураження.

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини визнали автентичність відео зі стратами українських бійців ЗС РФ — убивство солдата ЗСУ за слова "Слава Україні", обезголовлення іншого військового. Про це повідомляється в Доповіді ООН про ситуацію з правами людини в Україні.

Загалом в ООН розповіли ще про шість позасудових страт українських військовополонених, акцентуючи увагу громадськості на жорстокому поводженні російських окупантів з українськими комбатантами.

"Зокрема, їх примушували доставляти на позиції росіян боєприпаси та інші речі — мінними полями та під обстрілами. Також їх змушували забирати з поля бою поранених росіян", — підкреслюється в доповіді.

Крім того, свіжий звіт ООН щодо російського теракту в колонії біля Оленівки свідчить, що навіть одна ракета HIMARS спричинила б більш серйозні руйнування, а також що боєприпас, який прилетів у будівлю, рухався зі сходу. Про це розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на звіт ООН.

Права людини та російсько-українська війна — свіжий звіт ООН

Голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Даніель Белль на презентації звіту про дотримання прав людини в рамках російської агресії в Україні, що відбулася 4 жовтня в Києві, повідомила, що з 1 лютого до 31 липня цьогоріч внаслідок бойових дій загинули щонайменше 1028 мирних жителів і були поранені 3593 людини.

"Тобто в середньому щодня гинули майже шість мирних жителів і 20 отримували поранення. Більшість жертв, 86%, були на території, контрольованій урядом, і, отже, ймовірно, були наслідком атак, здійснених Російською Федерацією", — сказала вона.

У доповіді також йдеться про те, що 90% жертв постраждали від впливу зброї вибухової дії з великою площею ураження.

"При цьому зафіксовано значну кількість жертв серед цивільного населення внаслідок застосування системи залпового вогню. Касетні боєприпаси також стали причиною жертв серед цивільного населення на території, контрольованій урядом", — наголосила представниця ООН.

Особливо голова Моніторингової місії ООН зазначила, що від початку липня щонайменше 25 російських атак пошкодили або зруйнували аграрну інфраструктуру, пов'язану з українським зерном.

Звіт охоплює період з 1 лютого до 31 липня поточного року. Його висновки ґрунтуються на 1226 інтерв'ю з жертвами, свідками, тими, хто вижив, їхніми родичами, адвокатами, представниками уряду, громадянського суспільства та іншими співрозмовниками.

Нагадуємо, СБУ встановила прізвища 11 російських високопосадовців, причетних до вчинення диверсій на території України та ЄС.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що українські спецслужби вже дізналися ім'я розстріляного українця, а правозахисники впізнали вбивць, які відрізали голову іншому нашому солдату.

Крім того, Фокус нещодавно повідомляв, що встановили особу "кадирівця", який жорстоко катував українських полонених.