Страта українського бійця після слів "Слава Україні": в ООН підтвердили справжність відео

У новому звіті УВКПЛ ООН йдеться про шість випадків страт росіянами українських полонених, зокрема про розстріл бійця 119-ї окремої бригади тероборони Олександра Мацієвського.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило справжність відео, на якому російські військові стратили українського полоненого після "Слава Україні". Про це йдеться в доповіді відомства від 4 жовтня.

У документі викладено дані за період із 1 лютого до 31 липня 2023 року. Він ґрунтується на інформації, отриманій під час польових місій, відвідувань місць позбавлення волі та дистанційного спостереження за ситуацією на окупованих територіях.

Загалом у доповіді підтверджено шість нових випадків позасудових страт українських військовополонених. Зокрема, йдеться про відео, опубліковане в Мережі 6 березня, на якому російські військові розстрілюють українського полоненого після того, як він сказав "Слава Україні".

Крім того, в управлінні задокументували дані про тортури, жорстоке поводження і неналежні умови утримання українців у російському полоні. В УВКПЛ опитали 56 українських військових, і 51 з них визнали, що пережили тортури і жорстоке поводження.

Розстріл українського військового після слів "Слава Україні": що відомо

Нагадаємо, 6 березня блогер і волонтер Сергій Стерненко опублікував відео, на якому російські окупанти розстріляли українського військового. На записі український захисник, докурюючи останню цигарку, каже "Слава Україні", після чого в його бік лунає автоматна черга.

Слідчі СБУ визначили ім'я загиблого бійця, якого окупанти розстріляли після фрази "Слава Україні". Ним виявився боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Тіло Олександра Мацієвського було повернуто та поховано в Чернігівській області. Мама загиблого героя розповіла, що про смерть сина дізналася давно, проте жахнулася, коли побачила відео з розстрілом в інтернеті.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України.