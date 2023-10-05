РФ вночі атакувала Shahed і ракетами: вибухи пролунали в двох областях, подробиці

Російська армія обстріляла кілька областей України. Ворог атакував з двох напрямків. З півночі летіли ракети, з півдня — ударні безпілотники. Вибухало в Миргороді та Кропивницькому.

В ніч на 5 жовтня ЗС РФ запустили по Україні групу дронів-камікадзе Shahed. Також моніторингові канали повідомляли про пуски ракет. Вибухи пролунали у кількох областях, зокрема, на Полтавщині та Кіровоградщині. Про деталі нічних подій пише Фокус, ґрунтуючись на даних Повітряного командування, військових адміністрацій та моніторингових пабліків.

Сигнал повітряної тривоги в ніч з 4 на 5 жовтня 2023 року лунав у південних, центральних та північних областях. Зокрема, на карті тривог почервоніли південні регіони — Херсонщина (22:54), Миколаївщина, Одещина. Поступово загроза поширилась на центр — Кіровоградщина (00:08), Черкащина (00:49), Полтавщина (00:45), Дніпропетровщині та Запоріжчина. За годину — Чернігівщина, Сумщина, Харківщина та Київщина.

Полтавська область: загрози в ніч на 5 жовтня 2023 року Фото: alert.in.ua

Нічна атака РФ: деталі

Повітряні Сили ЗСУ попередили про старт дронів-камікадзе Shahed близько 21:10 5 жовтні. Вказали, що їх запустили з полігону Чауда в Криму і спрямували на південні області. Через дві години надійшла інформація про дві групи БПЛА, які рухались у напрямку Одещини, зокрема, загрожували Южному та Коблево. Третя група безпілотників прямувала у напрямку центральних областей.

О 00:25 з'явився допис про балістичну загрозу: про це попередили жителів Сумщини та Полтавщини. Приблизно тоді БПЛА дістались до Кропивницького та Полтавщини — людей просили пройти в укриття.

Пізніше у моніторингових пабліках з'явились повідомлення про вибухи. Спершу, о 00:28, написали про вибух у Миргороді на Полтавщині — туди дісталась ракета, яка летіла через Сумщину.

Пізніше, о 1:50, — про гучні звуки у Кропивницькому (туди летіли БПЛА).

Про можливі наслідки російського нічного удару мали б повідомити на сторінках обласних військових адміністрації. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав лише про початок та кінець повітряної тривоги. Аналогічний допис — у голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Міський голова Миргорода Сергій Соломаха не коментував ситуацію. Натомість у одному з міських чатів вказали, що про удар по місту повідомили у проросійських пабліках.

Інформація щодо Миргорода 5 жовтня 2023 року Фото: Скриншот

Повітряні Сили поки що не публікували деталей нічної атаки РФ в ніч на 5 жовтня 2023 року.

Зазначимо, росіяни продовжують щодня обстрілювати Україну. Зокрема, 4 жовтня було гучно в Кривому Розі — Фокус повідомляв про гучний вибух і дим, який бачили свідки. Перед цим масштабна атака сталась 3 жовтня — тоді ЗС РФ використали 31 дрон-камікадзе Shahed, з них 29 було збито силами ППО.

Нагадуємо, на окупованих територіях України зникла українська журналістка Вікторія Рощіна. У ЗМІ припускають, що вона могла потрапити в полон до ворога. Тим часом на Миколаївщині СБУ затримала інформатора, який працював на проросійського блогера і допомагав росіянам.