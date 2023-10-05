Прильоти HIMARS та Storm Shadow: названо кількість знищених командних пунктів та штабів ЗС РФ

Від початку контрнаступу ЗСУ було ліквідовано п'ять ворожих штабів, сім командних пунктів, адміністрацію та пункт управління РФ. Стратегічні об'єкти загарбників знищувалися на материковій частині України та в окупованому Криму.

Під час контрнаступальної кампанії Сил оборони України російські війська недорахувалися кількох штабів, командних пунктів та пунктів управління. Аналітичну інфографіку підготувало видання "Слово і Діло".

Українські військові знищили ворожі штаби в:

Бердянську (Запорізька область);

Приморську (Запорізька область);

Мелітополі (Запорізька область);

Генічеську (Херсонська область);

Севастополі (АР Крим).

ЗСУ ліквідували наступні командні пункти РФ у:

Соледарі (Донецька область);

Кодемі (Донецька область);

Верхньоторецькому (Донецька область);

Токмаку (Запорізька область);

Юр'ївці (Запорізька область);

Раденську (Херсонська область);

Верхньосадовому (АР Крим).

Також було ліквідовано адміністрацію ворога в Донецьку та пункт управління РФ у Новій Каховці Херсонської області.

Знищення штабів та пунктів управління ЗС РФ у Херсонській області

9 червня у Генічеську удару зазнав штаб окупантів "Дніпро", куди у квітні приїжджав президент Російської Федерації Володимир Путін.

18 вересня у Раденську ракетами HIMARS було завдано удару по штабу ворога. У той момент там проходила нарада офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. В результаті атаки було знищено вісьмох окупантів, ще семеро отримали поранення.

Удари по російських штабах та командних пунктах у Запорізькій області

12 червня по командному пункту в Приморську був завданий удар. У результаті було ліквідовано начальника штабу 35 загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячова. Також загинули або були поранені понад 20 російських офіцерів.

30 червня у Бердянську було уражено ворожий штаб та склад паливно-мастильних матеріалів ворога.

Наприкінці серпня у Токмаку ракетами HIMARS було атаковано штаб ЗС РФ. Зокрема, було завдано удару по командному пункту та місцю розміщення техніки одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії РФ.

Знищення російських штабів у Донецькій області

У серпні в Юр’ївці біля Маріуполя було знищено командний пункт ЗС РФ, який був розташований у санаторії "Хвиля". Відомо про "десятки" вбитих окупантів.

У серпні в Соледарі керованою бомбою JDAM-ER бомбардувальником Су-24 було ліквідовано більшу частину особового складу РФ, які перебували в будівлі командного пункту, куди був спрямований удар.

Ліквідація командного пункту в Криму

Біля селища Верхньосадове ракетами Storm Shadow було знищено командний пункт Чорноморського флоту Російської Федерації. За інформацією ЗМІ, у селі був розташований 744 Центр зв'язку Командування ЧФ РФ. У результаті атаки було знищено щонайменше частину однієї будівлі.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, яку тактику ЗС РФ використовують під Бахмутом, намагаючись втекти від Сил оборони.