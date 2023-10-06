Контрбатарейна боротьба ЗС РФ неможлива: Україна має далекобійний ударний кулак, – ЗСУ

За даними начальника управління Сергія Баранова, подекуди ефективність української контрбатарейної боротьби сягає 90%. Це означає, що ворожі установки знищуються ще до того, як ворог готовий їх використати.

На озброєні української армії є західні високоточні ракетно-артилерійські системи, які дозволили створити далекобійний "вогневий кулак". Окупанти не можуть вести контрбатарейну боротьбу. Про це повідомляє начальник Головного управління Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов.

За словами Баранова, "китами" сучасної артилерії є максимальна автоматизація, цифрові розробки для артрозвідки та автоматизованих систем управління вогнем та засоби контрбатарейної боротьби. Українські військові відкривають вогонь по російській артилерії завчасно, ще до того, як окупант буде готовий до застосування артилерії. При цьому українські системи бʼють на більшу відстань, ніж російська.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", — заявив Баранов.

Він також додав, що успіх в цьому досягається завдяки навченості бійців та застосування нового програмного забезпечення разом з автоматизованої системи управління вогнем. Також офіцер повідомив, що подекуди до 90% вогневого ураження сил та засобів противника припадає на Ракетні війська та артилерію.

Баранов зазначає, що українським військовим постійно потрібно вигадувати нові способи та методи вогневого ураження, а також вдосконалювати зброю та навички. Серед важливих завдань українських військових — завдавати ураження так, щоб не шкодити не військовим обʼєктам.

Нагадаємо, 5 жовтня Зеленський заявив, що Україна отримає більше далекобійної зброї та артилерії.

3 жовтня OSINT-ери встановили, що скоро Україна обійде РФ за кількістю пострілів артилерії на фронті.