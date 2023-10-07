США допоможуть, РФ "нейтральна", а Іран жадає смерті: хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль

Ісламські країни Іран та Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів. США готові робити все для захисту Ізраїлю і попереджають про тривалу військову кампанію.

Ісламістське угруповання ХАМАС 7 жовтня здійснило найбільшу атаку на Ізраїль за багато років. Бойовики напали раптово і проникли в кілька ізраїльських міст. Ісламістське угруповання, що панує в Секторі Гази, вважають терористичною організацією в країнах Євросоюзу, США та Ізраїлі.

ЦАХАЛ оголосив військову операцію "Залізні мечі" з відбиття нападу, а прем'єр Біньямін Нетаньягу прямо сказав, що Ізраїль перебуває у стані війни.

Безпрецедентний напад на Ізраїль воєнізованих частин ісламського радикального угруповання ХАМАС не міг залишити байдужими світових лідерів. Цивілізовані країни засуджували варварські атаки, але знайшлися й ті, хто виступив на боці агресора.

ЦАХАЛ захищає народ: які країни підтримали Ізраїль

Україна

Міністерство закордонних справ України підтримало дії ЦАХАЛ, заявивши про право Ізраїлю захищати себе і свій народ. Ракетні обстріли цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві мають негайно припинитися, зазначили чиновники.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звинувачував Росію в тому, що ісламські бойовики атакували Ізраїль. А глава держави Володимир Зеленський пізніше особисто висловив співчуття всім загиблим від нападу. Світу потрібно бути об'єднаним і солідарним для відсічі тероризму, заявив він.

США готові до тривалої кампанії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про беззастережне засудження Вашингтоном жахливих нападів терористів ХАМАС на Ізраїль. Терор не може бути виправданий, США солідарні з урядом і народом Ізраїлю, додав він.

"Ми будемо підтримувати тісний контакт із нашими ізраїльськими партнерами. Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самооборону", — наголосив Блінкен.

Пентагон окремо торкнувся питання допомоги Тель-Авіву. Сполучені Штати готові зробити все для захисту Ізраїлю від нападу, пообіцяв міністр оборони США Ллойд Остін.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху дав зрозуміти, що попереду чекає "тривала і потужна кампанія", у якій Ізраїль переможе.

Європа засуджує насильство

Європейські лідери засудили напад ХАМАС і висловили солідарність з Ізраїлем. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала напад тероризмом у його найогиднішій формі й підтвердила право Ізраїлю на захист. Однозначно засудив насильство і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Франція повністю солідарна з Ізраїлем і жертвами атаки ХАМАС і заявляє про абсолютне неприйняття тероризму і прихильність безпеці Ізраїлю. А канцлер Німеччини Олаф Шольц вказав на шок від ракетних обстрілів і ескалації насильства. Схожі заклики поширили лідери Великої Британії, Італії, Іспанії, Нідерландів та інших країн Європи.

Звинувачення на адресу Ізраїлю. Хто підтримав напад ХАМАС

Іран скандує "Смерть Ізраїлю"

Іранські парламентарії відкрили засідання 7 жовтня скандуванням "Смерть Ізраїлю" і "Ізраїль буде приречений, Палестина стане переможцем". Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшого нападу на Ізраїль.

Іранське телебачення показало кадри запуску ракет із сектору Гази в бік Ізраїлю і взяло інтерв'ю в аналітиків, які підтримали ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що напади ХАМАС — це "доказ зростаючої впевненості палестинців перед обличчям ізраїльської окупації".

"Напади довели, що сіоністський режим вразливіший, ніж будь-коли, і що ініціатива перебуває в руках палестинської молоді", — заявив офіційний представник уряду Алі Бахадорі-Джахромі.

Таліби мріють "підкорити Єрусалим"

Радикальні ісламісти з руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, підтримали удари ХАМАС по Ізраїлю. Вони готові "підкорити Єрусалим", якщо мусульманські країни, що є сусідами з Ізраїлем, нададуть їм право проходу військ.

Йорданія

Міністр закордонних справ країни Айман Сафаді акцентував увагу на нібито частих нападах Ізраїлю на міста і райони Західного берега та порушеннях проти палестинського народу.

"Смертність на окупованому Західному Березі досягла небаченого за останні роки масштабу. Йорданія і Єгипет були першими двома країнами в регіоні, які уклали мирні угоди з Ізраїлем", — додав він.

Кувейт

Кувейт висловив серйозну стурбованість розвитком відносин між Ізраїлем і палестинцями та звинуватив Ізраїль у "кричущих атаках". МЗС Кувейту закликало міжнародну спільноту припинити "провокаційну практику окупації" і "політику розширення поселень".

"Нейтральний" блок

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія закликала до негайного припинення бойових дій в Ізраїлі та Секторі Газа. Обидві сторони повинні подумати про цивільних і бути стриманими.

"Королівство нагадує про неодноразові попередження про небезпеку вибуху ситуації внаслідок триваючої окупації, позбавлення палестинського народу його законних прав і повторення системних провокацій проти нього з боку Ізраїлю", — ідеться в заяві.

Саудівська Аравія негласно давно підтримує палестинців, а США хочуть змусити саудитів дипломатично визнати існування Ізраїлю.

Туреччина

Міністерство закордонних справ Туреччини відмовилося засудити ХАМАС і вимовити слово "тероризм" щодо цього утворення Стамбул глибоко стурбований насильством і напруженістю в Ізраїлі, коротко заявили дипломати.

"Ми надаємо великого значення якнайшвидшому відновленню спокою в регіоні та рішуче засуджуємо загибель мирного населення. Ми наголошуємо, що акти насильства та пов'язана з ними ескалація нікому не принесуть користі, і закликаємо сторони діяти стримано та уникати імпульсивних кроків", — зазначили в МЗС.

Анкара закликає сторони працювати над розв'язанням проблеми створення двох держав.

Росія закликає до припинення вогню

Москва перебуває в контакті з усіма сторонами конфлікту, включно з арабськими країнами. Потрібно негайно припинити вогонь і встановити мир між ХАМАС та Ізраїлем, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов.

"Ми закликаємо до негайного початку мирного процесу на основі наявних, міжнародно визнаних угод", — сказав він.

Росія також звинувачувала Захід у блокуванні роботи близькосхідного "квартету" посередників щодо палестино-ізраїльського конфлікту. Ізраїльські події стали наслідком невиконання резолюцій ООН західними країнами, зазначили представники країни-агресора.

ЦАХАЛ тим часом продовжує спецоперацію "Залізні мечі" проти бойовиків ХАМАС.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю раніше завдала удару по двох висотках у Секторі Гази, де могли перебувати бойовики ХАМАС. Мешканців будівель просили евакуюватися.