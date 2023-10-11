"Завжди перші": NYT показав, як українські десантники ведуть оборону на сході (фото)
Елітні підрозділи ЗСУ воюють на всьому сході. В деяких місцях йде наступ, а в інших — запекла оборона від постійних атак та бомбардувань РФ.
Українські десантно-штурмові війська воюють на різних ділянках фронту на сході країни. В NYT показали, як ведеться оборона Марʼїнки, в районі Бахмута, Купʼянська та Кремінної.
Десантники — еліта української армії, яка майже безперервно воює вже майже 600 днів повномасштабної війни. Під час бойових дій десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади постійно знаходяться під обстрілами в Марʼїнці. Заявляється, що вони обороняють населений пункт вже понад рік. І кожен день оборони проходить з боєзіткненнями.
"Дрон. Ми продовжуємо. Ви бачили наше розташування — воно постійно під обстрілом. Дуже важко тримати ці лінії", — каже боєць Олег 79-ї бригади.
Девіз українських десантників "завжди перші", який свідчить про те, що вони отримують найважчі завдання. Наприклад, деякі частини 95-ї та 80-ї десантно-штурмових бригад обороняють лісосмуги на одному з напрямків на сході.
"Росіяни використовують майже всю номенклатуру своєї зброї в цих лісах", — каже командир підрозділу Євген.
ЗС РФ скидають буквально все від керованих авіабомб до гранат з дронів. Журналісти стверджують, що в цьому районі рідко настає тиша, удар звучать майже постійно. На сході України тривають не менш запеклі бої, ніж на півдні, де точиться важкий контрнаступ.
Українські Сили оборони тримають оборону від лісів Купʼянська та Кремінної до апокаліптичних картин під Бахмутом та Вугледара. Під Бахмутом ЗСУ продовжують наступ, а в інших частинах ведуть оборону, щоб втримати шквал обстрілів.
"Росіян ми сюди не запрошували, тому їх треба виганяти. Всі розуміють, що тут важко й можна втратити життя, але хтось має це зробити", — сказав командир підрозділу Євген з 95-ї бригади.
Він додав, що ЗС РФ намагаються наступати на північному сході, щоб скувати українські війська. Ландшафт довкола цих населених пунктів весь усіяний гігантськими вирвами від авіабомб, ЗСУ бʼються з окупантами за кожен метр землі, зазначається, що мотивації у військових достатньо.
"Це наша земля, і ми повинні виграти цю війну. І ми обов’язково це зробимо. Але питання в тому, скільки часу це займе і скільки людей загине", — резюмував Євген.
Нагадаємо, Фокус розбирався, як йдуть бої біля Авдіївки, де ЗС РФ пішли у наступ.
Також в НГУ повідомили, що колона російських військ намагалася прорвати позиції Нацгвардії під Авдіївкою.