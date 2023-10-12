Допомога Україні та Ізраїлю: Байден готується представити план фінансування США, — ЗМІ

За словами журналістів, деякі республіканці виступатимуть проти того, щоб пов'язувати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

Президент США Джо Байден опублікує свій запит на додаткове фінансування уряду вже наступного тижня. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Reuters.

Крім того, інше джерело повідомило журналістам, що Білий дім планує попросити у Конгресу гроші на військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Однак, як пише видання, деякі республіканці виступатимуть проти того, щоб пов'язувати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. Зазначається, що будь-який захід щодо фінансування має бути схвалений Сенатом США, очолюваним демократами, і Палатою представників, яка контролюється республіканцями.

Також повідомляється, що план фінансування Байдена також міститиме гроші на допомогу Тайваню, а також кошти для зміцнення південного кордону Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що США готуються до одночасної війни з Росією і Китаєм. Комісія Конгресу США зі стратегічної політики рекомендує інвестувати в оборону, поки у нації є час підготуватися. Доповідь Комісії зі стратегічної політики, яку було створено 2022 року для оцінки загроз США та рекомендацій щодо реформ у сфері оборони, з'явилася на тлі напруженості у відносинах із Китаєм через Тайвань та інші питання, а також загострення непорозумінь із Росією через її вторгнення в Україну.

Також аналітик Марк Канікан із CSIS заявив, що США можуть зменшити допомогу Україні. За його словами, якби США і НАТО припинили допомагати Україні, то зброї ЗСУ вистачило б на кілька тижнів. Нестача внутрішньої підтримки в США — найбільша загроза поставкам зброї з Вашингтона.