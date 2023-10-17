"Підсилюють штурми": ЗСУ застосовують загони вогнеметників для наступу

За словами Командувача Сил підтримки Дмитра Гереги, ЗСУ застосовують вогнеметників на найважчих та найукріпленіших ділянках фронту.

Підрозділи вогнеметників у складі Сил оборони беруть участь в штурмових діях ЗСУ. Про це повідомляє АрміяInform.

В українській армії є Командування Сил підтримки ЗСУ, до складу яких входять:

інженерні війська;

підрозділи РХБЗ;

геопрострова підтримка;

гідрометеорологічна служба;

кінологічна служба.

За словами Командувача Сил підтримки генерал-майора Дмитра Гереги, для посилення штурмових дій ЗСУ використовують вогнеметників. Бійці таких підрозділів потрібні для вогнеметно-запальних засобів та створення димових завіс.

"З метою знищення живої сили противника, бойової легкоброньованої техніки, фортифікаційних та інших об’єктів здійснюється вогневе ураження противника із застосуванням вогнеметної зброї. Вогнеметні підрозділи залучені у складі штурмових підрозділів на найбільш складних та укріплених напрямках", — пояснив Герега.

За даними АрміяInform, що на озброєнні ЗСУ є реактивні піхотні вогнемети РПВ-16, які почали приймати на озброєння у 2017 році. РПВ-16 має термобаричний боєприпас обʼємного вибуху. Його фугасна дія еквівалентна до вибуху артснаряду калібром 120-122 мм. Окрім цього в ЗСУ є радянський РПВ "Джміль", який діє за схожим принципом.

Характеристики РПВ-16 Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що бійців ЗСУ озброїли українськими гранатометами "Форт-600А".

26 квітня в ЗСУ показали, як доопрацьовують американські гранатомети Mk-19.