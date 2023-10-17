"Заходили, але були ліквідовані": у Генштабі розповіли про бої на Авдіївському териконі (відео)

Зі слів речника українського командування, росіяни "фантазують" щодо взяття висоти на північ від Авдіївки. Висота панує над місцевістю, тому бійці ЗСУ продовжують тримати оборону.

Протягом шестиденного наступу на Авдіївку російське командування втратило рекордну кількість живої сили та військової техніки, показали підрахунки ЗМІ. Зокрема, в ЗС РФ стало менше на 11 піхотних батальйонів та стільки ж артилерійських дивізіонів, свідчить інфографіка. Між тим ЗСУ продовжують втримувати позиції, а заяви росіян про захоплення висоти на півночі є вигадкою пропагандистів РФ. Про деталі боїв на сході розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Коментар офіцера пролунав у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Штупуна, російські підрозділи дійсно зосередились на взятті висоти біля Авдіївського коксохімічного комбінату — "Авдіївського терикона". Ця висота потрібна ворогу, оскільки з неї видно далеко навколо.

На певний час росіянам вдалось пробратись на цю висоту, але їх звідти вибили: "заходили, але були всі ліквідовані", — лаконічно заявив офіцер. На сьогодні терикон — під повним контролем ЗСУ, заявив речник. Повідомлення у пабліках щодо взяття терикона є фантазіями, до яких схильні росіяни.

"Росіяни завжди багато фантазують. Їх фантазії нехай залишаються фантазіями".

Бронетехніки на даному відтинку фронту стало менше, але продовжує іти піхота: "Вже не іде, а повзає. Ми не даємо їм іти нормально", — сказав Штупун.

Також офіцер повідомив, що протягом минулої доби росіяни намагались штурмувати позиції ЗСУ 42 рази — це половина від сумарної кількості атак на усьому фронті. Крім того, почалась активізація з іншого боку від Донецька — у районі Мар'їнки. Ворог доукомплектовує підрозділи "Шторм" та "Шторм Z": "Російське командування кидає їх вперед на вірну загибель".

Бої під Авдіївкою: деталі

Зазначимо, про наступ ЗС РФ під Авдіївкою стало відомо 10 жовтня 2023 року. Тоді стало відомо, що російські підрозділи активізували бойові дії та рушили вперед колонами бронемашин. Пізніше бійці Сил оборони почали публікувати відео знешкодження російських танків: їх підбивали на далеких підступах до українських позицій.

Пізніше в ЗСУ розповіли про відновлення попередньої тактики російського командування — практику "м'ясних штурмів". Зокрема, ворог ділить основні сили на невеликі штурмові групи, які одну за одною кидаються під вогонь ЗСУ.

Внаслідок подібної тактики підрозділи РФ зазнали вражаючих втрат, тому Кремль змушений їх приховувати від власного населення, зауважили аналітики Інституту вивчення війни. Втрати підтверджуються щоденними звітами Генштабу ЗСУ: 12 жовтня повідомили про знешкодження 1030 од. живої сили противника.

Тим часом фахівці Міноборони Великої Британії погоджуються, що під Авдіївкою відбувається найзначніший наступ ЗС РФ у 2023 році. Однак успіх цього наступу є "малоймовірним."

Нагадуємо, в Силах оборони показали приклад нічного протистояння сил ППО з російськими дронами-камікадзе. Кадри відео схожі на сутичку з "зоряних воєн": працюють з використанням прожекторів та потужних кулеметів. Між тим бійці ССО ЗСУ розповіли про вдалий удар вглиб території противника, під час якого вдалось знищити дев'ять російських вертольотів.