Удар по аеродрому в Бедрянську: зʼявились супутникові знімки наслідків атаки (фото)

В результаті удару знищено щонайменше 5 гелікоптерів у Бердянську, загоряння зафіксували навіть на сервісі НАСА з відстеження пожеж. Це було перше застосування ракет ATACMS українською армією.

Українська армія вдарила по російських авіабазах у Бердянську та Луганську, що знаходяться в тимчасовій окупації. Тепер в мережі зʼявились супутникові знімки наслідку ударів в Бердянську. Їх опублікував професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве у Х (раніше Twitter).

В результаті удару балістичними ракетами ATACMS Генштаб відрапортував про знищення 6 гелікоптерів російських військ. Супутникові знімки зафіксували пʼять уражених цілей на місці ударів. Фото були зроблено 17 жовтня 2023 року, на наступний день після удару. Наразі вони доступні у низькій роздільній якості, але OSINT-аналітики вже підрахували, що було знищено 5 гелікоптерів на базі окупантів у Бердянську.

Місце "прильотів" по аеродромі в Бердянську

Також пожежу зафіксовано через сервіс NASA FIRMS, який реєструє за допомогою супутників пожежі на Землі. На аеродромі в Бердянську помітно щонайменше три місця, де була пожежа.

Займання на Бердянському аеродромі на сервісі FIRMS Фото: NASA

ATACMS атакував російський аеродром в Бердянську

В ніч з 16 на 17 жовтня Україна вдарила по російських аеродромах у Бердянську та Луганську. На місці удару окупанти знайшли уламки ракет ATACMS з касетною бойовою частиною. За даними Сил спецоперацій, було знищено 9 російських гелікоптерів. Операція отримала назву Dragonfly.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала касетні ракети ATACMS. Він подякував США за виконання домовленостей. Пізніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував відео пуску ATACMS по російських окупантах. За даними NYT, Україна отримала партію з 20 ракет у версії Block 1. Вона має дальність у 165 км й 950 суббоєприпасів. На фінальній стадії польоту ракета починає швидко обертатися зі швидкістю 2400 обертів на хвилину. Радіус ураження можна змінювати, шляхом встановлення висоті, на якій вистрілюються суббоєприпаси.