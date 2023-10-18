"Врятувала Росію": патріарх Кирило заявив про участь Бога у створенні ядерної зброї, — ЗМІ

За словами глави РПЦ, якби не робота творця радянської атомної бомби Курчатова та його колег, то можливо Росії не існувало б.

Ядерну зброю Росії було створено завдяки Богу та преподобному Серафиму Саровському. Про це 18 жовтня заявив патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв), передає The Moscow Times.

За його словам, якби не робота творця радянської атомної бомби Ігоря Курчатова та його колег, то "важко сказати, чи існувала б Росія".

Російський єпископ заявив, що радянські вчені "створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, тому що за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима".

Він додав, що ядерна зброя стала запорукою незалежності Росії, а її розробники врятували країну.

Глава РПЦ Кирило та підтримка війни в Україні

16 квітня настоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що російська православна церква брала участь у підготовці вторгнення РФ в Україну. З його слів, Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим опинився в "рабській покірності" тиранії Кремля.

Також Фокус з посиланням на російські ЗМІ 2 квітня повідомив, що Патріарх Кирило запропонував російським громадянам зі значними статками віддати кошти "на благо РФ". Він закликав зрозуміти, що гроші підуть на подолання труднощів, з якими зіткнулася Росія після масштабного вторгнення на територію України.

14 липня Патріарх Кирило анексував єпархії УПЦ, розташовані на захоплених РФ територіях України. Алчевська, Луганська та Ровеньківська єпархії, які раніше належали УПЦ, тепер під контролем Російської православної церкви.

Раніше, 6 березня 2022 року патріарх Кирило, говорячи про війну в Україні, згадав гей-паради та їхню "причетність" до нинішніх подій. Він заявив, що 8 років на Донбасі намагаються знищити те, що люди не беруть цінності, які пропонуються світовою владою, зокрема "пропаганду" гомосексуальності.