Полюють на український спецназ: РФ перебазувала в Крим бойових дельфінів, — ЗМІ

Розслідувач пояснив, що ЗС РФ почали активніше використовувати секретну військову базу біля Новоозерного, де виявили загони для бойових дельфінів. Причина подібних дій — загроза для основної бази, розміщеної у Севастополі.

Російське командування намагається захистити військові об'єкти на узбережжі окупованого Криму за допомогою тренованих дельфінів. Про це свідчать супутникові світлини, на яких виявили загони для цих морських тварин на відстані 70 км від Севастопольської бухти. Про спроби ЗС РФ вберегтись від українського спецназу написало видання Naval News.

OSINT-розслідувач H I Sutton опублікував супутникові світлини місцевості біля населеного пункту Новоозерного на західному узбережжі Криму. На світлинах він виявив новий об'єкт поруч з устричною фермою. З його слів, формою ці споруди схожі на загони для утримання бойових дельфінів, які є у розрядження ЗС РФ. З'явились вони у вересні 2023 року, вказав розслідувач.

Зазначимо, на Google-картах видно, що загін для дельфінів розташовано за озером Донузлав і, щоб дістатись до відкритого моря, тваринам спершу потрібно проплисти близько 14 км.

Інше місце, де перед цим помітили аналогічні споруди — бухта Севастополя. На думку розслідувача, нова база для утримання тренованих тварин з'явилась тому, що росіяни намагаються захистити військові об'єкти від українського спецназу, який здатен проникати з моря.

"Російський ВМФ використовує навчених дельфінів для захисту критично важливих баз від водолазів спецназу", — зазначив H I Sutton.

Ситуація в Криму: деталі

У статті вказується, що саме у Новоозерному розташована секретна військово-морська база ЧФ Росії. Раніше її не було потреби використовувати, оскільки зі своїми завданнями справлялась основна база ЧФ РФ у Севастополі. Однак тепер там все більше помічають "ракетні корвети, десантні катери і деякі допоміжні судна, включаючи корабель підтримки підводних човнів", пояснив H I Sutton.

На світлині, якою розслідувач проілюстрував свою думку, обведено корабель, який стоїть на пірсі біля Новоозерного. Пірс розташовано за кілька сотень метрів південніше від загону для дельфінів.

Місце базування загону для дельфінів і кораблів ЧФ РФ Фото: Twitter H I Sutton

Зазначимо, на онлайн-карті військових об'єктів ЗС РФ вказано, що по місцевості біля Новоозерного бійці Сил оборони вже завдавали удар. Зокрема, подія сталась у серпні 2023 року: у районі бази помітили зграю БПЛА невідомого походження, які начебто збили російські сили ППО.

Між тим про можливість використання бойових дельфінів вже повідомляли партнери України. Зокрема, у 2022 році виявили клітки з 3-4 тваринами на вході в Севастопольську бухту. У червні 2023 аналітики Міністерства оборони Великої Британії заявили, що їх стало більше — близько 6-7 особин.

Влітку та восени бази ЗС РФ в Криму почали активно потрапляти під удари українських дронів та ракет. 25 вересня дві ракети прилетіли у штаб ЧФ РФ у центрі Севастополя. Крім того, ледь не щодоби російська влада підтверджує повітряну загрозу і звітує про збиття безпілотників. ГУР Міноборони регулярно повідомляє про спецоперації на узбережжі окупованого півострова: наприклад, про висадки на мисі Тарханкут та звільнення "Вишок Бойка".

В ніч на 19 вересня у Севастополі також було гучно: повідомляли про вибухи та роботу ППО, свідчать місцеві пабліки.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін повідомив про можливість використання літаків МіГ-31 для патрулювання акваторії Чорного моря. Після цього речник Повітряного командування Юрій Ігнат наголосив, що подібні заяви навряд чи налякають Україну. На думку пресофіцера, слова Путіна спрямовані на НАТО.