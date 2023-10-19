Дістали через посередників: ХАМАС воює в Ізраїлі зброєю, купленій у Північній Кореї, — AP

Розслідування журналістів засвідчило, що ХАМАС отримував гранатомети з Ірану, який, своєю чергою, купував їх у Північної Кореї. Крім гранатометів, ідеться про постачання протитанкових комплексів та автоматів Калашникова.

В Ізраїлі продовжується розслідування нападу терористів ХАМАС, який відбувся 7 жовтня і від якого загинуло близько 1200 мирних ізраїльтян. Під час розслідування фотографують зброю, яку полишили терористи у розграбованих селищах. Експерти зі зброї проаналізували світлини з місцевості, яка сусідить з сектором Гази, а також агітаційні ролики ісламістів. Зробили висновок, що до поставок зброї терористам долучилась Північна Корея. Про деталі розслідування щодо зброї ХАМАС написало агентство Associated Press.

Агентство посилається на висновки низки експертів, серед них — фахівці зі зброї з КНДР, посадовці з Південної Кореї. Вказується, що терористи ХАМАС під час атаки користувались реактивними гранатометами F-7 (аналог РПГ-7).

Висновки ґрунтуються на світлинах, зроблених в Ізраїлі: на місці нападу виявили гранати з характерними червоними смугами, які засвідчують виробника — Пхеньян. Втім зазначається, що зброю використовували не проти бронетехніки, а проти людей — про це свідчить форма гранатомета, пояснили експерти.

Щоб довести вірність висновків, AP опублікувало дві світлини. На першій — гранати до гранатомета F-7, які виявили на місці злочину ХАМАС. На другій — кадр з параду у Пхеньяні, на якому марширують північнокорейські солдати, тримаючи в руках схожу зброю.

Зброя ХАМАС, яку виявили у Ізраїлі Фото: AP Зброя КНДР Фото: AP

Видання також нагадало, що північнокорейську зброю раніше вже виявляли в руках терористів ХАМАС. Наприклад, ідеться про ПТРК Bulsae, автомат Type 58 (копія радянського автомата Калашникова АК-47).

Експерт зі зброї — директор компанії Armament Research Services Джензен-Джонс — пояснив, звідки палестинці могли отримати подібне військове спорядження. На його думку, Північна Корея продала його Ірану, а Іран — передав бойовикам.

"Багато північнокорейської зброї було надано Іраном групам бойовиків, і вважається, що це основний спосіб, за допомогою якого палестинські бойовики отримали північнокорейську зброю", — сказав експерт.

Журналісти спробували отримати якісь пояснення від представників КНДР в ООН: на сьогодні відповіді не отримали.

Зазначимо, Північна Корея постачає зброю не лише Ірану і ХАМАС, а й Росії — свідчать дані ЗМІ. Зокрема, представники уряд США анонімно повідомили, що на лінію фронту в Україну прямують тисячі контейнерів з північнокорейськими боєприпасами.

Війна в Ізраїлі: деталі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) протягом майже двох тижнів готувалась до початку спецоперації зі знешкодження терористів у Секторі Гази. З цією метою накопичували біля кордону бронетехніку та готували її до можливої зустрічі з безпілотниками, начиненими вибухівкою.

Тим часом завдались удари по штабах терористів у Газі: командування ЦАХАЛ періодично звітувало про знищення палестинських ватажків.

Увечері 17 жовтня терористи повідомили про вибух та пожежу в лікарні, по якій начебто вдарила ізраїльська ракета. Представники терористів заявили, що в лікарні загинуло більш як 400 осіб. Однак розслідувачі з Армії Ізраїлю, а також OSINT-аналітики, з'ясували, що ракету запустили з території Гази і упала вона не на лікарню, а на майданчик з машинами неподалік.

Між тим уряд США оголосив про підтримку Ізраїлю у протистоянні з терористами. Для цього з візитом прибув президент США Джо Байден, а незабаром після цього прибув борт, наповнений бронемашинами для ЦАХАЛ.

Нагадуємо, представник США в ООН наклав вето на резолюцію, в якій намагались примусити Ізраїль скасувати контртерористичну операцію, але нічного не сказали про право на захист. Президент Росії Володимир Путіна та голова КНР Сі Цзіньпін тим часом сподіваються дискредитувати американську політику: планують використати для цього загострення в західній Азії.