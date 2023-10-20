"Дощі та холоди змінюють усе": осінь, що настала, сильно сповільнить контрнаступ ЗСУ, — ЗМІ

За словами військових, у холодну погоду зростає важливість ракетних ударів для того, щоб підтримувати тиск на окупантів.

Осінні дощі та зимові холоди змінять контрнаступ ЗСУ. Так, просування українських військ буде сильно уповільнено. Про це пише видання Newsweek.

На думку стратегічного аналітика Гаазького центру досліджень безпеки Фредеріка Мертенса, на деокупацію значних територій ще доведеться почекати.

"Розрив сухопутного мосту з Кримом, імовірно, можна виключити до закінчення бездоріжжя", — сказав він.

Як розповів майор ЗСУ Віктор Трегубов, холодна погода нікого не робить щасливішим.

"Якщо говорити про боєготовність, то осінні дощі та зимові холоди змінюють усе й обмежують наступальний потенціал обох сторін", — сказав він.

Інший боєць, командувач роти БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр, Юрій Федоренко сказав, що українським військовим не звикати до таких погодних умов.

"Росія воює проти України з 2014 року, стільки осеней, зим і весен уже було зустрінуто в бойових діях", — сказав він.

За його словами, ускладниться логістика, оскільки пошта стане мокрою, земля перетвориться на бруд. Однак ті ж самі проблеми будуть у росіян.

Федоренко зазначив, що зросте важливість ракетних ударів для того, щоб підтримувати тиск на окупантів.

"На ділянках, які в холодний період через бруд стають непрохідними, дуже важливо забезпечити вогневу перевагу над противником", — сказав він.

Нагадаємо, що Генштаб 19 жовтня побічно підтвердив просування морпіхів на лівому березі Херсонщини. За даними командування, протягом минулої доби ЗС РФ атакували населений пункт Піщанівка, що розташований на лівобережжі регіону.