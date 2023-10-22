"На етапі пересадки": Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16 (відео)

Речник Повітряних сил зазначив, що міжнародні партнери України помітили швидке опанування нашими пілотами навчальної програми.

Українські пілоти можуть найближчим часом пересісти на навчально-бойові літаки F-16. Про це повідомив спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Очікується, що перша група українських пілотів найближчим часом пересяде з авіатренажерів на навчально-бойові винищувачі.

"Ми очікуємо, що перша група пілотів на F-16, які вже сьогодні навчаються на авіатренажерах, пересядуть у справжній навчально-бойовий літак з інструктором. Це має статися найближчим часом", — заявляє Ігнат.

Речник Повітряних сил також зазначив, що міжнародні партнери помітили, що наші льотчики швидко опановують програму підготовки.

F-16 Фото: Getty Images

На думку Ігната, цьому сприяло домашнє навчання, яке пілоти проходили перед поїздкою за кордон.

"Таким чином, ми на етапі пересадки уже в бойовий літак. Поки що з інструктором. І, власне, польоти завершаться самостійним пілотуванням після цієї підготовки", — додає спікер.

Зокрема Ігнат розповів про мовний барʼєр, з яким зіткнулися українські пілоти під час навчання за кордоном.

"Туди направили першу групу пілотів, у Бельгію. Це пілоти, які мали прохідний бал з англійської мови. Єдине, що треба було, це авіаційну термінологію. У літаку F-16 все англійською мовою. Усі важелі управління", — розповів речник, додавши, що помилка в прочитанні може призвести до катастрофи.

Наразі бойових винищувачів F-16 в Україні ще немає, проте низка країн оголосила про передачу літаків. Зокрема Данія та Нідерланди. Міністерка оборони останніх Кайса Оллонґрен наголошувала 12 жовтня 2023 року, що українські пілоти можуть розпочати підготовку за кілька тижнів, проте конкретних термінів передачі F-16 не стала називати.

Нагадаємо, Данія приєдналася до коаліції країн, які передадуть винищувачі F-16 Україні.

Також Фокус писав про терміни появи літаків F-16 в українському небі, на думку МЗС.