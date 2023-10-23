Два ракетоносії та 16 "Калібрів": флот РФ вийшов на бойове чергування у Чорному морі (інфографіка)

За інформацією Військово-Морських сил України, російські окупанти продовжують порушувати міжнародне право, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

На бойовому чергуванні у Чорному морі наразі перебувають два російські кораблі-ракетоносії, які можуть бути оснащені крилатими ракетами загальним залпом до 16 "Калібрів". Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ на власному Facebook

За інформацією ВМС України, в Азовському морі чергує один ворожий корабель, але він не є носієм ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 21 судно, з них п'ять рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 30 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Інфографіка ВМС ЗСУ Фото: ВМС ВСУ

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", — йдеться у повідомленні.

У Середземному морі розміщуються три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп якого становить до 8 ракет.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня росЗМІ заявили про атаку БПЛА на Євпаторію і Сакський район. За даними місцевих Telegram-каналів, російська ППО намагається придушити атаку дронів. Повідомляють, що частину з них перехопили.

Крім того, Фокус писав, скільки потрібно ракет ATACMS, щоб Кримський мост пішов під воду.

Також Фокус повідомляв, що ЧФ Росії перекидає свої кораблі до Новоросійська.

19 жовтня росЗМІ написали, що український ракетний удар по Криму прийшовся на склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ біля Севастополя.