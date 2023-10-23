Мобілізація в Україні: на які нововведення чекати та кого заберуть до ЗСУ до кінця року

У жовтні 2023-го в Україні запрацював єдиний електронний реєстр призовників "Оберіг". Усі відомості про призовників автоматично надходитимуть до бази, а за допомогою такого реєстру стало простіше відслідковувати діяльність і перебування військовозобов’язаних.

Дія воєнного стану, як і загальна мобілізація, в Україні тривають до 15 листопада. Водночас точаться дискусії щодо її посилення впродовж наступного, 90-денного етапу. Тож, наскільки масовою буде майбутня хвиля мобілізації і за яким планом? Фокус зібрав все, що відомо на цей час.

Із початком повномасштабної війни загальна мобілізація не припинялася. Восени 2023-го отримати повістки так само можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Посилення контролю чи уникнення бюрократії: як єдиний реєстр вплине на мобілізацію

У жовтні 2023-го в Україні запрацював єдиний електронний реєстр призовників "Оберіг". За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, він постійно наповнюється інформацією і готовий на 90%.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги до неї витримано", — заявив Федоров.

Міністр назвав реєстр достатньо захищеним продуктом, "без натяку на вразливість", тому витік сенситивної інформації неможливий.

І за словами міністра оборони Рустема Умєрова, єдиний реєстр військовозобов’язаних захищений від будь-яких корупційних ризиків. Про це йдеться і в законопроєкті №10062.

А що зміниться для військовозобов’язаних із запровадженням реєстру?

З одного боку, більше не потрібно буде особисто оновлювати власні дані в ТЦК. Усі відомості про призовників автоматично надходитимуть до бази. Також військовозобов'язані зможуть отримати електронний військовий квиток та електронний журнал обліку.

"Практично вся інформація, яка є в "Дії", є в цьому реєстрі також. Інформація про здоров’я, вакцинацію й таке інше. Тобто фактично це створений такий єдиний електронний реєстр, в який помістили всю інформацію про громадян України", — розповів адвокат Ростислав Кравець.

З іншого, за допомогою такого реєстру стало простіше відслідковувати діяльність і перебування військовозобов’язаних. Тепер і Міністерство оборони, ТЦК СП та інші, отримуватимуть інформацію від міграційної служби стосовно будь-яких реєстрацій особи.

Проте, чи дійсно реєстр спростить надсилання повісток?

За словами адвоката, для того, щоб надсилати електронні повістки, необхідно закріпити за кожним громадянином офіційну електронну адресу та номер телефону.

"Як у банках фінансовий номер прив’язують (…) Але я вважаю, що це буде доволі сумнівним повідомленням про виклик до ТЦК та СП", — каже Ростислав Кравець.

Нагадаємо, зараз повістку вважають врученою, якщо за документ власноруч розписався одержувач.

Як прокоментував ситуацію юрист Владислав Юрчак (T&T Partners), законодавством поки не визначено можливості вручення повісток онлайн, тому не потрібно терміново видаляти мобільний застосунок "Дія" зі смартфона.

"Скарги є? Немає? Придатний!": як удосконалять роботу ВЛК

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини завершив перевірку військово-лікарських комісій (ВЛК) в усіх областях України, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Охоплено всі області, зокрема прифронтові. Здійснений моніторинг роботи 445 ВЛК ТЦК, 388 госпітальних, гарнізонних ВЛК, комісій у цивільних лікувальних закладах", — додав уповноважений ВР з прав людини.

Лубінець розповів про порушення і, зокрема недостатній організаційний рівень проведення ВЛК.

Серед порушень виявили і корупційну складову, і формальність проходження комісій.

Чи означатиме перевірка ВЛК 2023-го, що порушення виправлять вже 2024 року

У МОЗі вважають, що цифровізація роботи ВЛК стане одним з кроків боротьби з корупцією.

Дані про проходження ВЛК лікарі зобов'язані вносити до електронної системи. Так електронна фіксація допомагає уникнути зловживань.

"Діагноз, коли він ставиться виходячи з аналізів, лабораторія вносить ці дані в електронну систему. Якщо результати в нормі, то у людини ніяк не може бути якого діагнозу", — сказав голова ВЛК Тарас Кавецькій.

А щодо спірних діагнозів, якщо є сумніви і думки складу лікарської комісії не співпали, у лікарів є можливість запросити експертне заключення колег.

Так в електронній системі буде видно, хто ухвалював остаточне рішення і зрештою несе за нього відповідальність. Це запобіжник аби здорових не зробити хворими, а хворих здоровими. Таких випадків теж чимало.

Тож, зараз відомства мають відпрацювати основні пʼять напрямків удосконалення роботи ВЛК. І перш за все, цифровізувати процес.

"Має бути єдина цифрова система з усіма необхідними для ВЛК документами, що буде доступною для медиків та військовозобов’язаних. Це фундаментальна система, яка запрацює не одразу", — розповів голова парламентського комітету з охорони здоров’я Михайло Радуцький.

За його словами, реформування ВЛК має бути завершено "максимум" до кінця 2023 року.

Окрім діджиталізації, зокрема впровадження електронної медичної інформаційної системи (МІС), електронних черг та документообігу, переглянуть кількості комісій та сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Кого можуть призвати до кінця року

До 15 листопада і з продовженням дії воєнного стану в Україні отримати повістки можуть військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров’я.

Повістку можуть отримати:

чоловіки віком від 18 до 60 років із військовим досвідом та придатні до служби за станом здоров’я;

чоловіки віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби та придатні до служби за станом здоров’я;

чоловіки віком від 18 до 60 років, яких було виключено з військового обліку, однак визнано придатними до служби в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Зазначимо, що під час осінньої мобілізації 2023 року граничний вік залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.

"Україна продовжує рухатися до посилення мобілізації, що призведе до того, що велика частина українського народу пройде через бойові дії", — зазначив директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Яких спеціальностей потребують ЗСУ

Армії потрібні люди з бойовим досвідом: штурмовики, артилеристи, а також фахівці IT та зв'язківці.

Також на початку вересня в парламенті зареєстрували законопроєкт, що передбачає скасування права на відстрочку від військової служби для осіб, які здобувають вищу освіту після 30 років. Водночас юридичних підстав для ухвалення такого рішення у військовий час немає, адже суперечить нормам Конституції, щодо права на освіту.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Фокус, дія закону про загальну мобілізацію не поширюється на деякі категорії громадян. Вони можуть отримати відстрочку.