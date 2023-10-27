"Матимуть наслідки": у Зеленського пригрозили РФ відповіддю на удари по енергетиці (відео)

Росіяни відчують на собі наслідки ударів ЗС РФ по енергетиці України, заявив радник ОП Михайло Подоляк. Посадовець запевнив, що війну "масштабують" на територію Росії.

Командування ЗС РФ накопичує ракети для масованого ракетного удару по Україні, яким намагатиметься зруйнувати енергетичну інфраструктуру, заявив президент Володимир Зеленський. У 2023 році подібні удари Сили оборони не залишать безкарними: росіяни відчують на собі, як це — жити без світла, тепла та води. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю "24 Каналу".

Подоляк зазначив, що росіяни повинні зрозуміти, що не зможуть убивати українців і сподіватися, що це їх ніяк не зачепить. Після окупації українських територій вони також сподівалися, що зафіксували ситуацію "до кінця". Однак тепер війна буде масштабуватися, у тому числі — на територію Росії. Отже, анонсував радник ОП, громадяни РФ незабаром відчують "багато наслідків".

"Якщо ти абсолютно свідомо робиш так, щоб люди в Україні не мали елементарних речей 21 століття, таких як тепло, світло, вода тощо, то це може зачепити й тебе", — сказав політик.

Під час діалогу з журналістами Подоляк відзначив, що для багатьох росіян досі не доступні блага 21 століття — від води до каналізації. Тому, можливо, хочуть зруйнувати ці речі в інших країнах, щоб і там було "наче в середніх віках". Радник ОП наголосив, що відтепер РФ відчує, що Україна має змогу завдавати таких же ударів, як це роблять росіяни.

"Не тільки Росія матиме змогу знищувати щось. Це дасть їм можливість відчути, що вони живуть у сучасному світі", — впевнений він.

Подоляк — про ракетні удари РФ по енергетиці (див. з 33:38)

Удари РФ по енергетиці у 2023 році: деталі

Зазначимо, восени 2023 року Росія двічі завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі. Перший такий обстріл стався 21 вересня та зачепив регіони від Харківщини до Рівненщини. Тоді ворог запустив по Україні 43 крилаті ракети. 36 ракет збили силами ППО. Внаслідок обстрілу населені пункти в чотирьох областях — Рівненській (тут розташована Рівненська АЕС), Житомирській, Київській, Дніпропетровській і Харківській — тимчасово залишилися без світла.

Наступне пошкодження відбулося в ніч на 26 жовтня. Російське командування запустило 11 дронів-камікадзе Shahed-136, які стартували з Кримського півострова та прямували в бік Хмельницької області. Повітряні Сили ЗСУ відзвітували про знищення всіх повітряних цілей, однак у місті Славута за 17 км від Хмельницької АЕС отримали пошкодження 30 будинків і було поранено 16 людей. Також у Міненерго розповіли, що без світла залишилися 2 тис. громадян. Президент Зеленський заявив, що Росія навмисно цілилася в атомну станцію.

Раніше енергетики повідомили, що під час минулорічних ударів РФ, які відбулися восени 2022 року, було пошкоджено 40 об'єктів енергетичної інфраструктури. Протягом року їх відновлювали, і відремонтованих потужностей вистачить для того, щоб в Україні не було планових відключень.

Нагадуємо, 27 жовтня стало відомо про удар РФ по місту Ізюм у Харківській області. За попередніми даними, росіяни використали ракети "Іскандер", щоб влучити по будівлі ДСНС. Також уночі ворог атакував дронами південні регіони України: працювала ППО в Миколаївській області.