Повітряні сили Кувейту отримали партію європейських винищувачів Typhoon

Військові замовили 28 винищувачів Eurofighter, які почали надходити на озброєння у 2021 році. Країна експлуатує 3 різних типи літаків.

Італія передала в Кувейт 4 замовлених винищувачі Eurofighter Typhoon. Контракт було підписано ще 2 роки тому. Про це повідомляє Defense News.

Повітряні сили Кувейту замовили 28 винищувачів Eurofighter. Перші літаки надійшли в країну в грудні 2021 року. Тепер Італія передала ще 4 винищувачі для поповнення бойового флоту кувейтської армії, який тепер складається з 13 Eurofighter. Програма з придбання літаків є частиною широкої співпраці Кувейту та Італії. Сторони активно проводять спільні тренування. Зокрема італійський літак-заправник KC-767A забезпечує дозаправлення паливом у повітрі.

Зазначається, що контракт передбачає навчання льотчиків, інженерів та техніків з Кувейту італійськими колегами. Також винищувачі отримають технічну підтримку для забезпечення боєздатності. Окрім Eurofighter в Повітряних силах Катару є французькі Mirage F1 та американські F/A-18 Hornet.

Eurofighter Typhoon — це європейський винищувач, який розробили Alinia Aeronautica, BAE Systems та EADS. Літак виготовляється з 1986 року компанією Eurofighter GmbH. Винищувач здатний нести декілька тонн озброєння: ракети, бомби або систему цілевказання Litening.

Нагадаємо, 17 жовтня у Франції заявили про нарощування виробництва винищувачів Dassault Rafale.

5 липня у Великій Британії оголосили про план модернізувати та розширити парк Eurofighter.