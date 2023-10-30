Турецький Bayraktar TB3 здійснив перший політ: з наступного року піде в серію (відео)

Новий безпілотник вміє злітати з коротких злітно-посадкових смуг, базуватись на кораблях, а також має вдвічі більше корисне навантаження, ніж в Bayraktar TB2.

Компанія Baykar Defence після серії підготовчих випробувань здійснила перший політ ударно-розвідувального безпілотника Bayraktar TB3. Про це повідомляє пресслужба турецької компанії.

27 жовтня 2023 року турецький Bayraktar TB3 на честь 100-річчя заснування Турецької Республіки безпілотник вперше злетів на навчально-польотному центру в Чорлу на північному Заході. Особливістю TGG Bayraktar TB3 є можливість базування на морських платформах, зокрема на десантному кораблі Anadolu. Для зберігання в корабельному ангарі крила БПЛА можуть складатися.

Окрім цього Bayraktar TB3 тепер може злітати з коротких злітно-посадкових смуг, що видно з опублікованого відео. За планами Baykar Defence, БПЛА має піти в серію у 2024 році. Перші замовлення будуть виконуватись для турецької армії, щоб озброїти корабель TGG Anadolu. Перша презентація TB3 відбулася в березні 2023 року, тоді ж були озвучені основні характеристики безпілотника:

довжина — 8,35 метра;

розмах крил — 14 метрів;

бойове навантаження — 280 кг на 6 вузлах підвіски.

Нагадаємо, 13 квітня в Туреччині показали нову ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3.

10 квітня десантний корабель Anadolu надійшов у Військово-морські сили Туреччини.