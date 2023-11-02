Ракети і боєприпаси: США готують Україні пакет військової допомоги на $425 мільйонів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у пакет не входитимуть додаткові ракети ATACMS, але будуть надані боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, а також стрілецька зброя.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує 3 листопада оголосити про пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, який включає ракети та боєприпаси для боротьби з дронами. Про це 2 листопада повідомило агентство Reuters.

За інформацією журналістів, очікується, що в пакет не входитимуть додаткові ракети ATACMS.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство, запланований пакет допомоги Україні включає в себе боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських дронів на суму близько 300 мільйонів доларів. Кошти на ці боєприпаси надходять із програми "Ініціативи сприяння безпеці України" (USAI), яка дає змогу адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не використовувати запаси зброї США.

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, решта обіцяних озброєнь на суму 125 мільйонів доларів включає додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітних ракетних систем (NASAMS), боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 105- і 155-міліметрову артилерію, протитанкові системи TOW, протипіхотні міни "Claymore", стрілецьку зброю і 12 вантажівок, за словами офіційних осіб.

Військова допомога Україні: що відомо

Надання допомоги США Україні залишається під питанням через обрання спікером Палати представників Майка Джонсона. Так, політик чинить опір заклику президента Байдена включити гроші для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати.

Американська адміністрація закликала конгрес США продовжити законодавчу процедуру щодо запиту, поданого президентом Байденом, який охоплює підтримку України та Ізраїлю, а також виділення коштів для інших значущих потреб.

Крім цього, 31 жовтня повідомлялося, що глава Пентагону Ллойд Остін і Державний секретар Ентоні Блінкен спробували переконати Конгрес схвалити один пакет допомоги Україні та Ізраїлю. За їхніми словами, від допомоги Києву та Єрусалиму залежать просування інтересів США за кордоном.

Нагадаємо, 16 жовтня до Києва прибула спецпредставник США Пенні Пріцкер, яка отримала повноваження перевіряти витрати коштів на відновлення. Візит відбувся через місяць після того, як Київ отримав від США список рекомендованих реформ.

Раніше, у вересні, під головуванням попереднього голови Палати представників, сенатори заблокували виділення Україні 300 млн дол.