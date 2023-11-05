С-400 не бачить Taurus: горезвісний ЗРК не ефективний проти німецьких ракет, — експерти

Гендиректор компанії MBDA Deutschland Йоахім Кнопф зазначив, що під час роботи на висоті 50 м і швидкості польоту 0,9 Маха Taurus залишається невразливою для перехоплення російським комплексом.

Виробничий концерн MBDA Deutschland представив детальний огляд крилатої ракети Taurus KEPD 350. За словами генерального директора концерну Йоахіма Кнопфа, дана ракета може проходити на низькій висоті і з дозвуковою швидкістю, через що такі системи ППО, як російські С-400, не зможуть її перехопити. Про це 4 листопада розповіли оглядачі Bulgarian Military.

"Taurus здатна досягати дальності польоту понад 500 км і розвивати швидкість до 0,9 Маха. Цікаво, що під час роботи на висоті 50 м Taurus залишається невразливою для перехоплення російською системою ППО С-400", — ідеться в публікації.

Кнопф додав, що Taurus KEPD 350 незабаром буде модернізовано. Серед очікуваних удосконалень — збільшення розмаху крила на 10 градусів, а також впровадження "елементів штучного інтелекту" в систему наведення. Це дасть змогу перебудовувати курс ракети в польоті.

Що стосується потенційного застосування цих ракет в Україні, то Кнопф зазначив, що передбачається, що встановлення Taurus на українські літаки, а також проведення необхідних інструктажів триватиме щонайменше півроку. Крім того, в якості платформи для цих ракет можуть виступити американські винищувачі F-16, які повинні надійти на озброєння ВПС ЗСУ в наступному році.

Нагадаємо, у жовтні українська сторона продовжувала обговорення з німецькими партнерами можливість надання Україні ракети Taurus. Надійшла інформація, що цей вид озброєння може бути надано ЗСУ після того, як Сполучені Штати передадуть Києву ракети ATACMS.

Однак пізніше посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що в Берліні вирішили зараз не постачати Києву ці далекобійні ракети. При цьому дипломат зазначив, що федеральний уряд і канцлер Німеччини Олаф Шольц про це дуже чітко дали зрозуміти.