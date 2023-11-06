Мільйон снарядів від КНДР: чутки можуть бути елементом пропаганди — експерт

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов ставить під сумнів виробничі потужності Північної Кореї і те, що вона може постачати таку велику кількість снарядів. Відтак поширення такої інформації може бути спрямоване на введення в оману керівництва держави та людей.

За інформацією розвідки Південної Кореї, КНДР відправила Росії понад мільйон снарядів. Втім, така інформація може бути лише елементом пропаганди. Таку думку в ефірі "Українське радіо" висловив військовий експерт та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Експерт вважає, що інформація про передавання КНДР такої великої кількості снарядів є сумнівною. Зокрема, він ставить під сумнів те, що військово-промисловий комплекс Північної Кореї може працювати краще, ніж у США.

Власне, за його словами, потужність найбільшого у Європі виробника зброї, німецького концерну "Rheinmetall", становить майже 350 тис. артснарядів на рік, а США — приблизно 250–300 тис. снарядів на рік.

"Відповідно постає питання: невже ВПК комуністичної Кореї працює краще, ніж ВПК США? Відповідь очевидна. Тому це знову-таки елемент інформаційної пропаганди, який був запущений з метою якщо не налякати, то ввести в оману і народ України, і військово-політичне керівництво нашої держави", — зазначив військовий експерт.

Також Дмитро Снєгирьов прокоментував ситуацію зі снарядним голодом російських військових, попри їхні численні запаси. Він пояснив, що у військ РФ є достатні запаси снарядів, втім через відсутність колісної техніки окупанти не можуть доставити їх безпосередньо до лінії фронту. Він додав, що російський автопром не може задовольнити потреби армії для активної фази бойових дій в Україні.

Зброя КНДР для Росії

Інформацію про те, що Росія отримала від КНДР понад мільйон снарядів, опублікував Bloomberg з посиланням на інформацію від Національної служби розвідки Південної Кореї. Так, йшлося про постачання 10 партій зброї з понад 1 млн снарядів. Зазначалося, що такої кількості боєприпасів може вистачити на майже два місяці війни в Україні.

Тим часом розвідка Південної Кореї вважає, що окрім артснарядів Росія могла отримати й інші види ракет, включно з балістичними. Зазначається, що підприємства Північної Кореї працюють на повну потужність, а для виконання замовлень Росії навіть мобілізують населення.

Про ймовірне надходження на російські склади боєприпасів, які передала Північна Корея, наприкінці жовтня повідомляла й британська розвідка. Зазначалося, що за збереження таких темпів постачання, КНДР може стати одним із ключових постачальників озброєння для Росії.

Попри це у розвідці не можуть сказати, на яких умовах Росія отримує озброєння. Ймовірно, на заміну Північна Корея отримує фінансові компенсації, або ж військові технології.

Також інформацію про передавання зброї Північною Кореєю прокоментували на початку листопада у Китаї. Так, китайський дипломат Чжан Цзюнь заявив, що їхня країна не втручається у двостороннє співробітництво інших країн. Також він наголосив, що всі зусилля повинні бути спрямовані на відновлення миру.

Постачання зброї Росії засудили й у Європі. Так, Служба зовнішніх справ ЄС заявила, що приймаючи зброю від КНДР Росія порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, співавтором яких вона сама виступила. Зокрема, Євросоюз глибоко занепокоєним такою співпрацею Росії.

Додамо, нещодавно українські військові розповіли, що Росія використовує отримані снаряди на фронті та вони відрізняються від снарядів російського виробництва. Зокрема, військовий розповів, що підліт снаряду радянського виробництва можна почути, втім снаряди Північної Кореї майже безшумні.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що КНДР закриває свої посольства по всьому світу. Ймовірно, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вважає, що зможе отримати більший економічний виграш від продажу озброєння Росії, ніж від підтримки дипломатичних представництв.

Також на початку листопада розвідувальне агенство Південної Кореї зазначало, що КНДР має намір "підтримати" ХАМАС у його конфлікті з Ізраїлем. За інформацією депутата від правлячої Партії народної влади, Кім Чен Ин надав наказ розробити заходи з надання комплексної допомоги Палестині.