"Навіть не вийшов з заводу": ураження російського корвета стало унікальним в історії, — ЗМІ

Російський ракетний корвет "Аскольд" хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження дуже важливих елементів. Його доведеться відновлювати майже "з нуля".

У тимчасово окупованій Керчі внаслідок удару Збройних сил України вперше в історії знищили російський ракетний корвет "Аскольд". Ця атака стала унікальною. Про це повідомляє Defense Express.

Журналісти зазначають, що корвет після ракетного удару із застосуванням SCALP-EG отримав "дуже критичні ушкодження дуже важливих елементів" і тепер росіянам доведеться відновлювати корабель заново, буквально "з нуля".

"І так Україна стала заодно першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту", — йдеться у публікації.

Особливість ураження корвета

Зазначається, що влучання ракетами SCALP-EG припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калибр" та/або П-800 "Онікс". Основна система озброєння військового корабля була знищена. Через значні пошкодження, ймовірно, росіянам доведеться здати в утиль більшу частину бортової апаратури для управління кораблем, без якої цей корабель — просто набір металобрухту.

Фото: OSINTtechnical

Удар по кораблю "Аскольд" у Керчі

4 листопада українська розвідка повідомила про те, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі вдалося уразити малий ракетний корабель, що будувався на суднобудівному заводі "Залив".

Сили оборони уразили один із найсучасніших кораблів РФ, носій крилатих ракет "Калібр".

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись. Також, дякую зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь", — написав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Пізніше, журналіст Юрій Бутусов у Telegram опублікував знімки пошкодженого корабля і написав: "Цікаво, що на 27 листопада було заплановано офіційну передачу та взяття на озброєння корабля "Аскольд" Військово-морським флотом РФ. Мабуть, тепер прийняти його на озброєння зможе хіба що пункт прийому металобрухту".

Нагадаємо, 3 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов повідомив, що Кримський міст залишається законною військовою метою для Збройних сил України. За його словами, це "незаконна споруда, яка використовується насамперед у військових цілях, для перекидання ворожих сил і засобів на тимчасово окуповану українську територію".