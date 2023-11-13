Чергова спецоперація: ЗС РФ не відходять з Херсонської області, — Центр нацспротиву

За даними відомства, Кремль почав інформаційну кампанію проти Сил оборони України. Місцеві мешканці не бачать, щоб російські війська тікали з Херсонщини.

Підрозділи ЗС РФ і далі залишаються на бойових позиціях на лівому березі Дніпра. Повідомлення у росЗМІ про начебто "відступ" — це інформаційна кампанія, спрямована на Сили оборони України. Про ситуацію, яка склалась через публікацію про "перегрупування" російських військ, написали на порталі Центру національного спротиву.

Вказується, що на сьогодні не зафіксовано відведення військ Росії з лівобережжя Херсонщини. Про це свідчить інформація, отримана від українських громадян з тимчасово окупованих територій, ідеться у повідомлення Центру.

Дописи у росЗМІ про "перегрупування" підрозділів групи "Днєпр" ЗС РФ та її відступ є "пропагандистською кампанією", спрямованою на Сили оборони, впевнені на порталі. Резюмують, що "наразі відбувається інформаційна операція проти України".

Війна в Україні — ситуація на Херсонщині

Зазначимо, вдень 13 листопада росЗМІ "РИА Новости", а також "ТАСС", повідомили про відступ частин ЗС РФ з лівого берега Дніпра. Втім за кілька хвилин це повідомлення спростували, а речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нічого про це не знає.

Між тим аналітики Інституту вивчення війни наприкінці жовтня підтвердили, що бійцям Сил оборони України вдалось розширити плацдарм на лівобережжі до села Кринки за десяток кілометрів на південний захід від Нової Каховки. Після цього необхідно розширити контроль над місцевістю, щоб бійці змогли переправити броньовану техніку, пояснили експерти.

Водночас у звітах Генштабу ЗСУ зовсім не згадується лівобережний плацдарм. Натомість регулярно пишуть про продовження контрбатарейної боротьби, яку ведуть Сили оборони. При цьому експерти DeepState розповідають про бої під Кринками: ЗС РФ намагаються тиснути на українських воїнів, які закріпились у лісосмугах.

Нагадуємо, 11 листопада ЗС РФ вкотре обстріляли правий берег Дніпра, розповів Фокус. Російський снаряд влучив у будинок депутата обласної ради Ігоря Йосипенка. Тоді ж ворог зруйнував херсонську бібліотеку, повідомили місцеві жителі. Цього ж дня росіяни обстріляли Київ: вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М". Жителі столиці чули два гучних вибухи, а Повітряні сили ЗСУ підтвердили про спрацювання сил ППО.