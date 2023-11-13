Окупанти перейшли до активної оборони на Бахмутському напрямку, – Сухопутні сили (відео)

За словами підполковника Володимира Фетьо, українські війська бачили підготовку РФ до наступальних дій, тому ЗСУ встигли побудувати укріплення.

Російські війська на Бахмутському напрямку перейшли до активної оборони та намагаються розвідати вразливості в українській обороні. Про це повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в коментарі для "Радіо Свобода".

Окупанти намагаються відбити деякі втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Проте стратегічних успіхів у ЗС рФ немає. Тактика активної оборони передбачає перехід до наступу, як тільки є така нагода. За минулу добу українські військові відбили 10 атак в районі Кліщіївки та Андріївці.

Бойові дії тривали в районі Андріївки та Кліщіївки Фото: deepstatemap.live

"Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів", — зауважив Володимир Фітьо.

Також він додав, що українські військові бачили підготовку армії РФ до активізації на Бахмутському напрямку. Підготовка зайняла до 3 місяців, за цей час ЗСУ змогли укріпитися.

У ранковому зведенні Генштабу від 13 листопада повідомили, що українські військові проводять штурмові дії південніше Бахмута. Бійці ЗСУ закріплюються на нових позиціях.

Нагадаємо, 12 листопада генерал Сирський повідомив про наступ ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбивають атаки.

11 листопада в 3-й штурмовій повідомили про складнощі під Бахмутом.