"Можливості не безмежні": у ЗСУ пояснили, чому ППО збиває балістику лише над Києвом (відео)

Система Patriot має обмежений радіус дій, а РФ запускає ракети з надто близької відстані, нагадав речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Тому для захисту усієї площі України потрібно багато західних установок, але їх немає.

Україна отримала від партнерів недостатню кількість ППО, щоб закрити нею не лише Київ. Крім того, радіус роботи системи ППО Patriot такий, що балістику він може збити, але далеко не завжди. Про деталі протидії ударам балістичних ракет ЗС РФ по Україні розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

За словами Ігната, ЗСУ отримали від партнерів два дивізіони ЗРК Patriot. Кожен дивізіон має радіус ураження до 40 км (тобто закриває площу 5024 кв. км). Зенітна ракета, випущена даною західною системою ППО, здатна збивати балістичні ракети, але "можливості не безмежні". Зокрема, вона встигає збити російську ціль, яка летить до Києва (200 км від кордону з РФ). Натомість Харків не завжди є можливість захистити (40 км від кордону).

Отриманих ЗРК Patriot надто мало, щоб захистити навіть великі українські міста, наголосив Ігнат. При цьому нагадав, що незабаром Україна отримає ще один дивізіон від західних партнерів.

"Тому можна лише собі уявити скільки потрібно таких систем, щоб покрити територію України. Принаймні захистити усі великі міста, об'єкти тощо", — пояснив речник Повітряних Сил.

Втім, Юрій Ігнат розповів про інші пристрої ППО, які має Україна для захисту від дронів-камікадзе, якими Росія регулярно обстрілює міста України. Вказав, що відмінно працюють установки Gepard (дальність до 5 км), IRIS-T ("радар бачить горобця за 200 км") та мобільні вогневі групи на пікапах з кулеметами (дальність до 2 км).

Зазначимо, у світі, починаючи 1976 року, випустили 1106 пускових установок MIM-104 Patriot (дані 2008 року), це орієнтовно — 138 дивізіони (у одному дивізіоні — по 8 ПУ). Якщо врахувати, що площа України 603 628 кв. км, то потрібно мати 120 дивізіонів для захисту від балістики ЗС РФ. Між тим у червні 2023 року президент України Володимир Зеленський назвав цифру — 50 батарей: Ігнат погодився, що цього буде достатньо.

Ракетні обстріли РФ — деталі

У листопаді ЗС РФ атакували України кількома видами снарядів: дронами-камікадзе Shahed-136, балістичними ракетами "Іскандер", авіаракетами "Онікс" тощо, — звітує у Facebook командування Повітряними Силами.

14 листопада ворог використав балістику та "Шахеди", підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ. При цьому безпілотникам вдалось дістатись до Львівської області.

11 листопада ціллю росіян став Київ. Міноборони РФ заявило, що намагалось влучити по складу БК ЗСУ. Для удару росіяни використали комплекс снарядів — дрони-камікадзе та балістичну ракету.

6 листопада від обстрілу РФ постраждала Одеса. Російські ракети пошкодили будівлі у центрі міста: зокрема — художній музей. За кілька днів ракета "Онікс" зачепила закордонний вантажний корабель, який входив у порт "Південний". Удар росіян убив українського лоцмана, а уламки розтрощили рульову рубку та металеву обшивку.

Нагадуємо, 13 листопада Юрій Ігнат розповів про нові можливості української системи ППО. Зі слів офіцера, вдалось вдосконалити ЗРК "Бук-М1", який тепер може використовувати американські зенітні ракети.