"Докидують м'ясо": Жорін розповів про нову тактику РФ під Бахмутом

Зі слів заступника командира бригади, росіяни мають стільки людських ресурсів, що можуть не зберігати людей під час штурмів позицій ЗСУ. На сьогодні ЗС РФ під Бахмутом не шкодують ні живої сили, ні бронетехніки.

Російське командування запровадило нову тактику, намагаючись захопити позиції ЗСУ на південному та північному флангах біля Бахмуту у Донецькій області. Ворог відмовився від використання виключно "м'ясних штурмів". Тепер він використовує потужний удар бронетехнікою. Про деталі ситуації на східному відтинку фронту розповів у Telegram-каналі заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Жорін наголосив, що у РФ достатньо людського ресурсу, щоб продовжувати штурмувати на обраному відтинку фронту в Україні. Тому росіянам навіть "не потрібно вчитись на помилках", аби мінімізувати втрати.

"Докинуть ще м’яса та й все", — підсумував український військовий.

Зі слів заступника командира 3 ОШБр, атаки РФ тепер складаються з двох частин. Спершу вперед кидають велике угрупування з бронемашинами. При цьому успіху не мають і "захлинаються кров'ю та металобрухтом".

Після цього починаються штурми малими групами, "щоб прощупати нашу оборону". Наприклад, зараз на позиції підрозділу Жоріна намагаються іти російські десантники. Десантники не мають бронетехніки — воюють пішки, лише дістаються до позицій у бронетехніці.

Ситуація під Бахмутом - коментар Жоріна Фото: Скриншот

Бої під Бахмутом — деталі

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ назвали кількість атак, які відбили Сили оборони під Бахмутом — 15 шт. Ворог намагався прорватись у напрямку трьох сіл на південному фланзі: біля Андріївки, Кліщіївки, Іванівського (дорога на Часів Яр та Костянтинівку). При цьому українські воїни "продовжують штурмові дії південніше Бахмута".

Бахмутський напрямок станом на 14 листопада 2023 року Фото: DeepState

10 листопада аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що підрозділи ЗС РФ почали активніше атакувати позиції ЗСУ на Бахмутському відтинку фронту. Пояснили, що можлива причина — відведення окремих частин Сил оборони на інші ділянки фронту.

За 3 дні, 13 листопада, експерти DeepState повідомили, що росіяни дійсно мають певні успіхи під Бахмутом. Також вказали, що протягом вересня та жовтня ЗС РФ поповнили угрупування в Україні на 42 тис. осіб. 14 листопада стало відомо, про яку саме ділянку ідеться: ворог посунув позиції ЗСУ на 1 км біля села Ягідного на північному фланзі. Також продовжується тиск на південному фланзі біля Кліщіївки — росіяни намагаються вийти до Часового Яру.

Між тим наприкінці вересня 2023 року військовий експерт Олександр Гетьман прогнозував, що ЗСУ можуть перейти у наступ під Бахмутом і навіть відбити цей населений пункт. На його думку, для цього потрібно Сили оборони мають зайняти панівні висоти й перерізати логістику окупаційних військ.

Нагадуємо, інший представник 3 ОШБр ЗСУ, речник бригади Олександр Бородін, пояснив, що росіяни сподіваються повернути контроль за залізницею біля Кліщіївки. Для цього кидають у бій максимум піхоти, намагаючись виснажити ЗСУ. Тим часом спікери західних ЗМІ пишуть, що Україні потрібно прийняти нинішню ситуацію і перейти до оборони.