"Кидають тінь на армію": Фаріон звернулась до президента через "хамство" Жоріна та Кротевича

Мовознавиця, яка закликала "азовців" називатися "руськими", вважає себе "найпослідовнішою захисницею усього українського".

Українська мовознавиця Ірина Фаріон, яка потрапила у скандал через гучну заяву про російськомовних бійців "Азова", написала звернення до президента Володимира Зеленського. Про це 14 листопада вона повідомила у соцмережах.

"Сьогодні був натхненний і плідний день", — написала вона.

Фаріон розповіла, що надіслала звернення щодо "хамської поведінки" екскомандира полку "Азов" та заступника командира 3 ОШБр майора ЗСУ Максима Жоріна, а також начальника штабу бригади "Азов" майора НГУ Богдана Кротевича.

Окрім того, мовознавиця написала заяву до управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.

"Усе найпрекрасніше попереду. До перемоги. Дякую всім за натхненну підтримку. Мова — наш кордон і серце", — додала вона.

Публікації Ірини Фаріон від 14 листопада Фото: Скриншот

Про що йдеться у зверненні Фаріон?

Текст звернення екснардепки опублікувало видання "Українська правда". Воно адресоване президенту Володимиру Зеленському, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умєрову.

У своєму зверненні Фаріон скаржиться, що майор Жорін "тричі послав її матом" та разом з Кротевичем намагався "публічно дискредитувати та паплюжити її честь та гідність". Вона наголошує, що скандальна заява про російськомовних воїнів була лише закликом дотримуватись закону.

"Але на медійному зрищі скасовують кого? Не тих, хто роками відкрито працював на ворога; не тих, хто за хай яку ціну тримається мовної, а значить, культурної та духової спільности з Москвою, натомість особу, яка десятиліттями є найпослідовнішим і найрадикальнішим захисником усього питомо українського, і насамперед мови як осердя української тожсамости", — написала мовознавиця.

Вона також нагадала, що саме російськомовних людей "прийшла захищати, за словами Путіна, російська армія на наших землях".

"Дякую за Вашу високу Службу і прошу вжити необхідних заходів щодо хамської поведінки п. Жоріна і п. Кротевича, яка паплюжить честь українського офіцера і кидає тінь на всю українську армію", — зазначила Фаріон.

Скандальна заява Фаріон

4 листопада вийшло інтерв’ю, у якому екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон зробила "гучну" заяву щодо бійців "Азова". Вона заявила, що не може називати українцями російськомовних воїнів.

"То нехай себе назвуть "руськими". Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Якщо вони такі великі патріоти, нехай покажуть свій патріотизм", — сказала Фаріон.

Інтерв'ю з Іриною Фаріон (про "азовців" — з 8:28)

Пізніше у соцмережах мовознавиця додала, що російськомовні захисники "ганьблять Збройні сили України".

Відповідь Жоріна

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін послав екснардепку, використавши нецензурну лексику.

"Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців "Азова", третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії", — заявив він.

Жорін наголосив, що на діяльність Фаріон варто звернути увагу правоохоронним органам. З його слів, мовознавиця "розколює українське суспільство за ФСБшними методичками".

Публікація Максима Жоріна Фото: Скриншот

Відповідь Кротевича

Також на заяву Фаріон відреагував начальник штабу бригади Азов Богдан "Тавр" Кротевич.

"Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції. А якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібник пропаганди РФ. Абсолютно все одно, що вона каже. Вибачте, а хто вона така? Мені цікаво, а партії "Свобода" нормально з такою людиною? А до неї у мене питань немає", — сказав він.

Інтерв'ю з Богданом Кротевичем (про Фаріон — з 52:25)

Нагадаємо, також на скандал з Іриною Фаріон відреагував Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що українське законодавство забороняє дискримінацію. Омбудсмен звернувся до СБУ, Нацполіції та Нацради з питань ТБ з вимогою перевірити відео з "гучною" заявою та відреагувати.