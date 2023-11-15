"Тихо збільшили допомогу": США таємно надає зброю Ізраїлю, — Bloomberg

Пентагон надав Ізраїлю протибункерні снаряди, які допомогли дістатись до схованки командирів ХАМАС. Також журналісти зазначили, що різні типи боєприпасів відправляють зі складів США та Європи.

Міністерство оборони США відшукало спосіб постачання в Ізраїль зброї, яка допоможе Армії оборони боротись проти терористів ХАМАС у секторі Гази. Зокрема, Пентагон надав ЦАХАЛ артилерійські снаряди, деякі види ракет, прилади нічного бачення. Про деталі співпраці США та Ізраїлю ідеться у статті агентства Bloomberg.

Агентство посилається на таємний документ, до якого отримали доступ журналісти. Документ має назву Israel Senior Leader, його випустили у жовтні 2023 року. Автори, описуючи американську підтримку ізраїльтянам, використали формулювання "Пентагон тихо збільшив військову допомогу Ізраїлю".

Частина військового спорядження вже надана ЦАХАЛ, частину планують передати зі складів у США та Західній Європі, ідеться у статті. У переліку, з яким ознайомились в Bloomberg, є кілька позицій:

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

ракети з лазерним наведенням для Apache;

армійський транспорт;

снаряди калібру 30 мм — поставлено 36 тис. шт.;

боєприпаси M14 — 1 800 шт. (використовуються для знищення бункерів);

прилади нічного бачення — 3 500 шт.

Журналісти звернулись за поясненнями до Пентагону. На сьогодні відповіді не отримали, ідеться у статті. У статті також не наведено скриншота документу, у якому ідеться про таємну підтримку Ізраїлю.

Війна в Ізраїлі — деталі

Армія оборони Ізраїлю 13 листопада заявила, що оточила укріплення ХАМАС у секторі Гази та увійшла в урядові будівлі у центрі анклаву. Також повідомили, що вдалось знищити бункер, у якому переховувався один з лідерів палестинських терористів.

Між тим у Конгресі США відхилили рішення щодо виділення Ізраїлю коштів для протистояння з бойовиками, які 7 жовтня убили півтори тисячі ізраїльтян. За рішення про виділення цієї суми проголосували у Палаті представників, однак його заблокували у Сенаті. Кошти входили у спільний пакет допомоги розміром 106 млрд дол., який вніс на розгляд президент США Джо Байден, додавши туди підтримку України.

Зазначимо, у Держдепі США 13 листопада пояснили, що посилюють підтримку Ізраїлю, залежно від поточних запитів. При цьому американські оглядачі стурбовані, що зброя надається не прозоро і відсутня звітність.

Нагадуємо, українські військові експерти визнали, що війна у секторі Гази зробила Ізраїль та Україну конкурентами за зброю США. Тим часом Держдеп закликав негайно прийняти рішення про підтримку України, оскільки ситуація перебуває у "критичній точці".