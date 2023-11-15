"Загинув екіпаж, а МО мовчить": росЗМІ назвали загиблих унаслідок удару по заводу в Севастополі

Завдяки моніторингу військових кладовищ і повідомлень у соцмережах вдалося встановити кількох загиблих. Міноборони РФ водночас інформацію про жертв замовчує.

Унаслідок ракетної атаки по заводу в окупованому Севастополі в Криму загинули як мінімум четверо моряків. Про це пишуть у російському телеграм-каналі "Можем объяснить".

"В одному з некрологів сказано, що загинув увесь екіпаж. Міноборони про втрати мовчить", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки моніторингу військових кладовищ і повідомлень у соцмережах вдалося встановити, що внаслідок удару ракетами Storm Shadow по Севастопольському заводу ім. Орджонікідзе 13 вересня цього року загинули щонайменше четверо військовослужбовців РФ.

"Було виявлено могили двох загиблих підводників із субмарини-ракетоносця "Ростов-на-Дону". Це мічман Андрій Краснояров і Микита Шейко — фото їхніх могил під Новоросійськом опублікував краснодарський активіст Віталій Вотановський. На обох похованнях помітні шеврони четвертої окремої бригади підводних човнів, куди входить уражений "Ростов-на-Дону", і дата смерті — 13 вересня", — пише телеграм-канал.

Також зазначається, що двоє загиблих моряків служили на великому десантному кораблі "Мінськ", який потрапив під обстріл разом із "Ростовом-на-Дону".

"Це старші лейтенанти Андрій Коршунов із Тамбова та медик Артем Фаїзов із Калінінграда. Про їхню загибель "МО" вдалося дізнатися з некрологів у соцмережах. Коршунов загинув 13 вересня, а Фаїзов помер 22 вересня, але в некролозі написано, що він загинув разом із усім екіпажем корабля (тобто загиблих може бути більше) під час атаки на судноремонтні доки", — пише "Можем объяснить".

Повідомляється, що обидва уражені судна перебували в доках на фінальній стадії ремонту, і екіпаж готував їх до спуску на воду. Міноборони РФ про загиблих на суднах не повідомляло.

Щоправда, через кілька днів на сайті петербурзького клубу підводників оголосили збір коштів для "постраждалих" від обстрілу моряків, про їхню кількість також не йшлося.

Ракетний удар по заводу в Севастополі

13 вересня Сили оборони України завдали ракетний удар по севастопольському судноремонтному заводу ракетами "Storm Shadow" і "Scalp". Було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту РФ — ВДК "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". Окупаційна влада повідомила, що внаслідок пожежі, я каспалахнула на майданчику заводу, нібито постраждали 24 людини.

ГУР Міноборони підтвердило ураження двох російських суден, а партизанський рух "Атеш" визнав причетність до атаки на російський флот у Криму. З'ясувалося, що жителі міста протягом тижня збирали інформацію для Сил оборони.