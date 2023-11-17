"Рухаємось назад": війна в Ізраїлі сповільнила поставку снарядів для наступу ЗСУ, — Зеленський

На думку президента, війна з ХАМАС — лише одна з причин, через які Україна отримує менше зброї. Зеленський попередив, що без підтримки Заходу "ми будемо рухатися назад".

Війна в Ізраїлі, яка почалась через атаку терористів ХАМАС, спричинила сповільнення поставок снарядів в Україну. Внаслідок цього зменшилися можливості ЗСУ вести наступальні дії проти ЗС РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустріч із журналістами. Деталі виступу очільника держави опублікувало агентство Bloomberg.

Зеленський стверджує, що зменшилось постачання зброї в Україну. При цьому визнав, що розуміє, коли захищаються інші країни, які борються за існування.

"Це життя — і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищатися", — сказав політик.

На думку президента України, причина наявної ситуації — війна на Близькому Сході та "інші причини". Не назвавши ці "інші причини", наголосив, що "без підтримки ми будемо рухатися назад". Після цього запевнив, що і далі докладатиме зусиль, щоб отримати допомогу від країн Заходу.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримала від ЄС втричі менше боєприпасів, ніж планувалось. Зокрема, на початку 2023 року очікували, що Західна Європа зможе надати 1 млн снарядів калібру 155 мм. Однак у листопаді європейці визнали, що не зможуть виконати замовлення у потрібному темпі.

Між тим у США у Палаті представників Конгресу продовжують блокувати виділення коштів на допомогу Україні, а також — для Ізраїлю. Президент Джо Байден вніс пропозицію щодо надання 101 млрд дол. з американського бюджету, щоб підтримати ці дві воюючі країни. Однак республіканці з нижньої Палати представників відмовились підтримати пакет.

16 листопада стало відомо, що через проблему з фінансуванням військових потреб України вдруге відкладено голосування за бюджет США на 2024 рік. Водночас американські урядовці заявили, що мали певний запас коштів на подальшу допомогу українцям, але ці кошти закінчуються.

На початку листопада у західних ЗМІ опублікували дві статті, які стосуються перспектив війни в Україні. У статті Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного ідеться про потребу технологічного прориву, щоб війна не стала позиційною. Між тим у статті журналіста The Time розповіли про деяку зневіру окремих українських політиків у можливостях продовжувати бойові дії проти РФ. Також наводилась думка Зеленського, який і далі переконаний у можливості перемоги.

Нагадуємо, 15-16 листопада відбулась знакова зустріч президента Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна. За підсумками зустрічі повідомляють про певні домовленості між країнами, але деталі не відомі. При цьому очільник Китаю натякнув на можливе потепління, заявивши про повернення в США сімейства панд.