Мобілізація в Україні: хто в грудні отримає повістки в ТЦК

Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 60 років. Однак чоловіків до 27 років не можуть примусово мобілізувати, якщо вони не проходили строкову службу.

Загальна мобілізація в Україні триває. Співробітники ТЦК роздаватимуть повістки і в грудні 2023 року, пише"Апостроф".

Повідомляється, що мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 60 років. Однак чоловіків до 27 років не можуть примусово мобілізувати, якщо вони не проходили строкову службу.

Журналісти назвали всі категорії громадян, які можуть отримати повістку в грудні 2023 року:

Придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років, які мають досвід військової служби або не мають;

Придатні та обмежено придатні віком від 18 до 27 років, які перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у вищому навчальному закладі або на військовій кафедрі;

Придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років — за контрактом;

Чоловіки до 60 років, які були зняті з військового обліку;

Чоловіки від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку і не мають права на відстрочку, не скоювали тяжких злочинів.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що в лавах ЗСУ потрібні не просто люди з вулиці, які не мають мотивації боротися, адже це матиме наслідки в майбутньому. За його словами, на передовій необхідні люди, які мають мотивацію звільняти території та боротися.

Також ЗМІ повідомляли, хто може звільнитися зі Збройних сил України під час воєнного стану. Таке право у військовослужбовців є, однак для цього потрібні певні підстави.