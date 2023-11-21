Спинились перед промзоною: OSINT-аналітики помітили танк РФ на коксохімі в Авдіївці (відео)

Аналітик припустив, що через загрозу оточення бійцям ЗСУ доведеться залишити деякі ізольовані частини позицій на сході. При цьому він впевнений, що посуватись у промислову зону росіяни побояться.

Підрозділи ЗС РФ перетнули залізничну гілку, по якій проходила головна лінія оборони ЗСУ на північний захід від Авдіївки. Подекуди атаки ворога ніби ослабли. Однак посеред промислової зони Авдіївського коксохімічного комбінату українські воїни виявили російський танк. Про деталі ситуації під Авдіївкою розповів OSINT-аналітик з ніком Clément Molin у X (раніше — Twitter).

Свої висновки OSINT-аналітики обґрунтовував, дивлячись на карти бойових дій під Авдіївкою, та на основі відео, знятому на місці подій бійцями ЗСУ. Зокрема, він зупинився на північно-західній, на східній, на південній та на південно-західній ділянках, ідеться у низці дописів дослідника.

Відео, яке використав аналітик, зняте бійцями підрозділу БПЛА 110 ОМБР. Бійці зафільмували російський танк, який прорвався у промислову зону. Однак, вказують автори запису, російську бронемашину швидко знешкодили. OSINT-аналітик при цьому відзначив, що наявність "російського танку у промисловій зоні означає прогрес".

На північному сході (біля Красногорівки), пише аналітик, росіяни здолали головну лінію оборони ЗСУ — вона проходила по залізничній гілці. Водночас українські підрозділи накопичують сили й готуються дати відсіч новим атакам противника.

Авдіївка - залізнична колія під Красногорівкою Фото: Twitter / Clément Molin

На південно-західній ділянці українські військові утримують позиції на південь від села Сєверне, вказується у одному з дописів. При цьому лінія оборони проходить лісопосадкою в полях.

Авдіївка - ситуація біля Сєверного на південь від міста Фото: Twitter / Clément Molin

На півдні у районі 9-го кварталу росіяни атакували у напрямку дорожніх розв'язок на шляху до Авдіївки. Однак Силам оборони вдалось зупинити штурми.

Авдіївка - ситуація на південному фланзі

Також потужна лінія оборони дасть можливість втримати підрозділи ЗС РФ у районі села Кам'янка — воно розташоване прямо на північ від Авдіївки. Водночас далі на захід аналітик відзначив активність російських частин — вони намагаються атакувати біля Красногорівки у напрямку Степового.

Авдіївка - бої на південному сході біля Красногорівки та Степового Авдівїка - бої біля Кам'янки на північ від міста

OSINT-аналітики відзначив, що сумнівається, що російські війська будуть вести активні бої всередині промислової зони Авдіївки. Серед причин — складна місцевість та потужні оборонні рубежі, які звели тут ЗСУ. Однак припускає, що можливий відступ з деяких ізольованих ділянок. Одна з таких можливих ділянок відступу — на схід від міста, яке вже місяць активно штурмують росіяни.

Авдіївка - ізольована місцевість на півдні

В підсумку, зазначає OSINT-аналітик, у росіян було кілька хвиль штурмів 10-20 жовтня, зараз невелике затишшя, однак вони і далі намагаються наступати піхотними підрозділами.

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, перші повідомлення про штурмові дії ЗС РФ під Авдіївкою з'явились 10 жовтня 2023 року. За тиждень відбулась ще одна спроба. При цьому ЗСУ відбили атаки противника, знищивши близько 200 од. російської техніки та кілька тисяч особового складу.

Голова військової міської адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що у населеному пункті досі перебуває близько 1 тис. цивільних. Західні журналісти побували неподалік від місця боїв і розповіли про українських бійців, яких рятують від важких поранень.

Генштаб ЗСУ у звіті станом на ранок 21 листопада 2023 року вказав, що під Авдіївкою ворог здійснив 10 атак. Українські бійці продовжують утримувати позиції під Авдіївкою, Новобахмутівкою, Степовим, Первомайським, наголосило командування.

Нагадуємо, 20 листопада до України з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. За підсумками зустрічі президент Володимир Зеленський заявив, що говорили про продовження підтримки та майбутню нараду у Рамштайн. 21 листопада до Києва приїхав міністр оборони Німеччини — розповів про новий пакет військової допомоги.