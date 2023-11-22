Результати видно на полі бою: у США оцінили, як ЗСУ використовують американську військову техніку

Як розповіла представниця Міноборони США Сабріна Сінгх, українські військові ефективно використовують передані озброєння і техніку.

У Пентагоні вважають, що Збройні сили України ефективно використовують ту військову техніку, яку надали США. Про це 21 листопада під час брифінгу повідомила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, американська військова допомога справила позитивний вплив на перебіг бойових дій в Україні. Усі результати можна прямо побачити на полі бою.

"Українські військові ефективно використовують це озброєння і техніку, і ми бачимо результати цього на полі бою", — сказала Сінгх.

Представник Пентагону особливо відзначила РСЗВ HIMARS, а також комплекси ППО, які надав Захід.

"Отже, ми дуже впевнені в тому, що ми змогли дати Україні для досягнення прогресу на полі бою", — сказала вона.

Чиновниця також згадала можливу передачу іранських ракет Росії. У Штатах вважають, що Кремль може використати ці ракети проти України, однак поки що немає документальних доказів того, що така угода між Тегераном і Москвою справді планується.

Раніше повідомлялося, що Іран може планувати надання Росії балістичних ракет малої дальності. У жовтні Тегеран і Москва заявляли, що ракетне ембарго ООН проти Ірану вже закінчилося. Це відкриває для Кремля можливість відкрито придбати у цієї держави балістичні ракети та надавати ракетні технології.

Також ЗМІ писали, що Сполучені штати надішлють Україні РСЗВ HIMARS "із сюрпризом". Розмір нового пакета Києву від Вашингтона менший, ніж попередні рази, що відображає нову реальність більш суворих обмежень у підтримці США України.