На війні загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу з Чернігова

Кікбоксер підірвався на міні під час бойового завдання. Медики ампутували йому ногу.

Внаслідок важкого поранення, отриманого на одній з ділянок фронту, помер Заслужений майстер спорту України та багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. Про це повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка на своїй сторінці у Facebook.

"Чернігів втратив видатного кікбоксера Сергія Лисюка внаслідок клятої війни. Наші щирі співчуття дружині Олені Бібік, рідним та близьким Героя. Дякуємо всім за молитви та фінансову підтримку в цей важкий час", – йдеться в повідомленні.

Кілька днів тому знайомі родини повідомляли, що Сергій Лисюк отримав важке поранення, підірвавшись на міні, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Він перебував в реанімації у шпиталі міста Дніпро.

Чоловіку ампутували ногу. Громада збирала кошти на його лікування. За добу вдалося зібрати понад півмільйона гривень на лікування.

Сергій Лисюк

"Сергій 6 разовий чемпіон світу з кікбоксингу. Він сам по собі порядна, чесна, справедлива людина. Всі робимо максимально для того, щоб зібрати кошти на лікування. Дякую кожному, родині яка підтримує, друзям. Надіюсь у нього все буде добре", — розповідав Андрій Кужельний, керівник федерації кікбоксингу Чернігівщини (ISKA).

Чоловік був одружений, виховував сина.

Сергій Лисюк з родиною

До війни Сергій Лисюк працював в Академії Державної пенітенціарної служби старшим викладачем кафедри фізичної підготовки.

Нагадаємо, що у районі Авдіївки загинув марафонець Сергій Іваненко. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ український спортсмен служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинули українські хокеїсти Макар Єрофеєв і Олексій Логінов.