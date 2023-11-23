Втратили понад $200 тисяч: бійці "Азову" знищили чотири російські комплекси "Муром" (відео)

За чотири вильоти безпілотники знищили чотири мобільні комплекси відеотепловізійного спостереження, а саме три "Муром-М" та один "Муром-П", розповіли бійці "Азов".

Рота ударних БпАК бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" знищила чотири російські комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром". Про це повідомили в пресслужбі бригади в Telegram.

"Чотири ворожих комплекси відеотепловізійного спостереження типу "Муром" були знищені ротою ударних БпАК бригади "Азов" НГУ", — йдеться у повідомленні.

Бійці зазначили, що в результаті української атаки російські військові втратили обладнання, вартістю понад 200 тисяч доларів.

У бригаді показали ролик, у якому оператори безпілотних літальних апаратів виявили російські комплекси спостереження типу "Муром" та завдали по них влучних ударів. Після вдалих атак російські комплекси вибухнули та перестали функціонувати. Українські військові додали, що за чотири вильоти БПЛА було знищено чотири мобільні комплекси відеотепловізійного спостереження — три "Муром-М" та один "Муром-П".

Комплекс відеотепловізійного спостереження типу "Муром": що відомо

Комплекс "Муром-М" — пристрій для далеко спостереження, він автономно шукає живу силу та техніку. "Муром-М" має оптичну камеру з зумом та тепловізором, яка може виявляти автомобіль за вісім кілометрів та людей за чотири кілометри.

Комплекс "Муром-М"

Комплекс "Муром-П" — оснащений тепловізором та камерою із зумом. Він може працювати автономно з елеваторів або інших високих об'єктів. "Муром-П" призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження.

Комплекс "Муром-П" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 листопада військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що українські бійці знищили перший новий російський всюдихід "Пластун-СН" у Запорізькій області. Він зазначив, що російська техніка призначена була для ведення розвідки і евакуації поранених військових.

18 листопада стало відомо про те, що прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий Кордон" уразили екскаватор ворога на Куп’янському напрямку. Українська аеророзвідка помітила роботу ворожої техніки та вирішила її "пригальмувати" за допомогою трофейного FPV-дрона.