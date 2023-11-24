Удар може бути в будь-який момент: окупанти поширюють фейки про обстріли України, — ЦСКІБ

Фахівці ЦСКІБ заявили, що росіяни займаються розсилкою панічних листів в Інтернеті. У разі реальної загрози українці отримають сповіщення від військових і місцевих адміністрацій.

Росія в соціальних мережах поширюють фейки про масований ракетний обстріл у ніч на 24 листопада. Такі повідомлення є маніпуляцією. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

За словами аналітиків, окупанти займаються розсилкою панічних листів. Потрібно розуміти, що ЗС РФ можуть завдати нового удару по українських містах у будь-який момент, незалежно від повідомлень у мережі.

"У разі реальної загрози ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ. Ми не втомлюємося закликати українців довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не піддаватися паніці та не втрачати пильність", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 листопада повідомляли, що РФ створила сайти для брехні про Ізраїль та Україну. Фейкові повідомлення генеруються різними мовами за допомогою штучного інтелекту, розповіли розслідувачі. Ці повідомлення автоматично поширюються в мережі X і можуть вплинути на "будь-які вибори".