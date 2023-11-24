Спрацювали сили ППО: Росія провела нову повітряну атаку, куди летіли дрони і ракети

Російські безпілотники облетіли кілька областей. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин.

Росія провела нову повітряну атаку дронами в ніч на 24 листопада. Ударні БПЛА облетіли кілька областей України. Атака почалася ще ввечері 23 листопада. Про небезпеку о 21:48 попередили Повітряні сили ЗСУ.

"Рух ударних БПЛА з Херсонської області в північно-західному напрямку. Загроза Миколаївській та Дніпропетровській областям", — повідомили у ЗСУ.

Комі того, о 22:11 стало відомо, що в напрямку Полтавської області летить ракета через Сумську область. Пізніше Повітряні сили повідомили про ракету, яка прямувала в бік Чернігівщини. Відбій тривоги у зв'язку з ракетами оголосили тільки о 22:41.

Однак уже о 22:42 стало відомо, що група ворожих ударних БПЛА в Миколаївській області рухається в західному напрямку.

"Загроза для Одеської області!" — повідомили у ЗСУ.

Пізніше, як написали Повітряні сили, безпілотники попрямували в бік Кіровоградської області. О 00:09 тривогу у зв'язку з дронамі-камікадзе було оголошено в Черкаській області, а пізніше — у Вінницькій та Хмельницькій областях. О 01:09 ночі Повітряні сили попередили про небезпеку в Житомирській області.

"Ударні БпЛА в Хмельницькій області рухаються в північно-західному напрямку", — повідомили ЗСУ о 01:10.

Уже о 2 годині ночі перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що в області працюють сили ППО. Пізніше він повідомив, що інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння немає.

"Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на цей момент інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БПЛА до місцевих служб не надходило. Ще раз дякуємо ЗСУ за відмінну роботу!" — написав Тюрін у Facebook.

Відбій повітряної тривоги Повітряні сили оголосили лише о 02:23 ночі.

Нагадаємо, що 23 листопада у ЗСУ пояснили, чому в Україні тривалі тривоги через атаки Shahed. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернув увагу, що спершу російські загарбники застосовували безпілотники поодиноко в денний час, пізніше почали завдавати ударів групами, а потім — точково.