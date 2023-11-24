"Масові втрати": у Британії розповіли, як удари ЗСУ за лінією фронту впливають на ЗС РФ

Військові добре знають радіус дії систем озброєння противника, проте зіткнувшись з реальністю тривалого бойового розгортання, командири стикаються з певною "гострою дилемою", розповіли в розвідці.

Збройні сили Російської Федерації зазнають масових втрат через українські дальні атаки за лінією фронту. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських дальніх високоточних ударів далеко за лінією фронту", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Британії зазначили, що 10 листопада під час удару по колоні вантажівок у селі Гладківка, що за 23 кілометри від лінії фронту, ймовірно, загинуло понад 70 військовий РФ. Крім цього, 19 листопада українські військові вдарили по окупантах, що були присутні на святковому концерті в селі Кумачове під Старобешевим, за 60 кілометрів від передової. У результаті чого це спричинило десятки втрат серед особового складу ЗС РФ.

У британській розвідці повідомили, що від подібних атак також постраждали ЗСУ. 3 листопада на церемонії нагородження від російської балістичної ракети загинуло 19 українських військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

У Великій Британії наголосили, що військові, як правило, добре знають радіус дії систем озброєння супротивника, проте зіткнувшись з реальністю тривалого бойового розгортання, командири стикаються з "гострою дилемою". Зокрема, вони повинні збалансувати практику утримання військ розосередженими та менш вразливими до ударів та повсякденну вимогу збирати підрозділи разом для здійснення управління та підтримки морального духу.

Нагадаємо, за інформацією Слідчого комітету РФ 22 листопада нібито ЗСУ завдали удару осколковим боєприпасом по російських журналістах у Запорізькій області. Зі слів Володимира Соловйова, 23 листопада кореспондент "Росія 24" Борис Максудов помер від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що 21 листопада ЗСУ завдали удару керованими авіаційними бомбами по пункту управління спецназівців на лівому березі Херсонської області. Це сталося поблизу Олешківських пісків.