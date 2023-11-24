Перша і друга повістки: в ЗСУ розповіли, після якої відправляють на фронт

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ вирішили пояснили, звідки взявся головний міф щодо мобілізації.

Повістка, яку видають військовозобов’язаному 18-60 років вперше під час мобілізації не означає, що від завтра він буде виконувати бойові завдання на фронті. Роз'яснення щодо призову в Україні надавав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

Перша повістка, яку вручають працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — сигнал до того, що людині необхідно з’явитися за вказаною адресою для уточнення особистих даних.

За словами представника командування ЗСУ, військовозобов’язаний за першою повісткою в ТЦК має надати актуальні дані про свій сімейний стан, фах, місце роботи, освіту і наявність чи відсутність причин для отримання відстрочки. Після цього особу не відправляють на фронт. Якщо чоловік виявився придатним до служби, спочатку він проходить військову підготовку. А всі, хто каже навпаки — розповсюджують російську пропаганду, каже Фітьо.

"Російська пропаганда робить все, щоб посіяти паніку й українці чомусь думають, що вручають першу повістку і відразу на фронт. Ні. Це абсолютно не так", — сказав Фітьо.

Перша повістка: дії військовозобов’язаного

Після уточнення персональних даних особа проходить медогляд для того, щоб з'ясувати чи вона придатна за станом здоров'я проходити військову службу під час мобілізації.

Які документи потрібні додатково:

про фах,

освіту,

сімейний стан,

наявність/відсутність причин для отримання відстрочки.

І навіть після цього людину до мобілізації не залучають.

Якщо у людини є скарги чи проблеми зі здоров'ям

У разі скарг на здоров'я чоловіка можуть визнати обмежено придатним. Тоді його якщо і призовуть, то за потреби й для проходження служби в тилу.

Якщо військовозобов'язаний пройшов медичний огляд, надав всі необхідні документи, здоров'я служити йому дозволяє і лише за потреби його професії йому тоді вже дають другу повістку.

"Це може бути в певному періоді часі", — пояснив Фітьо.

Уточнимо, що для проходження ВЛК також надається повістка із спеціальною карткою, у якій після медогляду вказують висновок про придатність.

"Бойова" повістка або мобілізаційне розпорядження: що далі

За словам Фітьо, друга повістка означає, що військовозобов'язаного викличуть за мобілізаційним розпорядженням. Відповідно до якого його скерують до навчального центру, де він проходитиме навчання.

Яке базове навчання проходять за другою повісткою

За словами начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, особа має пройти базову військову підготовку професії стрільця.

"Якщо ж професія складніша, наприклад, оператор-навідник чи оператор дронів, то навчання збільшується в кількості пропорційно програмі, це може бути один місяць, два чи три", — додав Фітьо.

Експерт нагадав, що навчання проходять і за кордоном — в Британії, Німеччині, Іспанії та інших країнах-партнерах.

"Лише після цього, як відбулося злагодження, навчання, то військовослужбовець мобілізований відправляється до свого підрозділу", — зазначив Фітьо.

Раніше речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо також відповідав на запитання, чи мобілізують нині жінок в Україні. Він зазначив, що жінки-медики завжди були військовозобов’язаними.

Також Фокус раніше пояснював, чи мобілізують батька з відстрочкою, якщо син служить, адже бувають випадки, коли повістку отримує обмежено придатний батько, при цьому його син вже бере участь у бойових діях.