Бʼють з відстані: бійці ЗСУ розказали про бойове застосування танків Leopard 1A5

Танкісти кажуть, що деякі екіпажі вже мають підтверджені уражені цілі російських окупантів. Бійці відзначають точність Leopard 1A5 та його маневреність.

Українські військові вже почали використовувати танки Leopard 1A5. Танкісти в репортажі AFP показали, як використовуються машини в Харківській області.

Перші танки Leopard 1A5 передала Данія у вересні. Як зазначають у виданні, українські танкісти задоволені машинами. Вони відзначають точність машини, маневреність та передбачуваність в керуванні. Найближчим часом Україна отримає ще 10 танків, стверджують журналісти.

"Уражати цілі на відстані реально десь до 3,5-5 км, навіть 5, так. Ці системи дуже актуальні, бо сучасні танки, які є на озброєнні ворога вони не можуть нам протистояти на дальніх відстанях", — розповів військовий Віталій.

Також механік-водій Руслан каже, що в багнюці машиною складніше керувати, проте загалом танк дуже маневрений. Раніше він працював трактористом, тому опанувати Leopard 1A5 було доволі легко. За словами ще одного бійця Сергія, у бійців вже були бойові виїзди, які принесли втрат окупантам.

Нагадаємо, 20 листопада в ЗМІ вперше показали німецький танк Leopard 1A5 десь на теренах України. В армії є вже понад 30 Leopard 1.

14 листопада Німеччина передала Україні чергову партію з 10 танків Leopard 1A5 разом із іншим озброєнням.