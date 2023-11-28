"Розберіться і покарайте": найманці поскаржились Путіну на ПВК "Вагнер", — ЗМІ (фото)

Командири ПВК "Вагнер" забирали собі дві третини грошей, які Кремль платив за убитого вагнерівця. Найманці обіцяють, що назвуть імена усіх причетних.

Найманці ПВК "Вагнер" написали листа президенту РФ Володимиру Путіну. У листі вони розповіли, як їх використовували під час війни в Україні, а потім обманули й долучили до заколоту, очолюваного нині покійним власником ПВК Євгеном Пригожини. Також поскаржились, що відносно них порушили трудове законодавство і попросили це виправити. Про лист "вагнерівців" ідеться у статті на порталі "Обозреватель".

Журналісти опублікували звернення "вагнерівців", яке зайняло шість сторінок. Вказується, що це "відкритий лист" найманців, у якому вони просять захисту в очільника Кремля. Автори — бойовики, які не пішли за Пригожиним під час його походу на Москву у червні 2023 року.

Найманці описали, як воювали під Бахмутом і як їх посилали у "м'ясні штурми". Розповіли, що з одного підрозділу з 600 осіб після таких штурмів живими залишились лише 20. Після того, як їх "обманом" долучили до заколоту Пригожина, почались побиття та убивства: їх забивали до смерті інші бойовики. Тепер вони готові назвати усі імена і дати усі потрібні покази слідчим органам РФ, ідеться у листі.

Водночас командири ПВК наживались на найманцях. Зокрема, за смерть кожного уряд РФ виплачував по 15 млн руб. Однак родичі отримували по 5 млн, а решту клали собі в кишень певні посадові особи у компанії. Також скаржились на Пригожина, який забороняв візити священників, бо начебто "боявся викриття".

В підсумку автори листа просили у Путіна навести лад у дотриманні "трудового законодавства" і посприяти виплаті найманцям усіх грошей, які їм наобіцяли за участь у бойових діях в Україні. Також хотіли, щоб очільник Кремля покарав винних — відібрав у них гроші та майно, звільнив з зайнятих посад.

Лист найманців ПВК Вагнер до Путіна

Доля найманців ПВК "Вагнер" — деталі

Зазначимо, після завершення походу Пригожина на Москву та його смерті через два місяці в РФ закрили табори, в яких перебували найманці. Частина з них перебралась до Білорусі, частина залишилась на території Росії. Восени 2023 року росЗМІ повідомили, що найманці почали укладати контракти з Міноборони, а також Росгвардією. Також припускали, що на чолі частини нових підрозділів може стати син Пригожина або колишній керівник штабу ПВК.

Нагадуємо, 28 листопада очільник МЗС Литви відреагував на затримку з наданням сучасної зброї Україні. Посадовець заявив, що країни НАТО мають цю зброю і продають її будь-кому, але не надають головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному. Тим часом помічник Держсекретаря США Ентоні Блінкена наголосив, що Україну не будуть схиляти до перемовин, бо Путін очікує від Києва виключно капітуляцію.