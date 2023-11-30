У Росії спустили на воду підводний крейсер "Архангельськ": що відомо про субмарину

Фактично підводний човен "Архангельськ" є найбільш засекреченим кораблем підводного флоту РФ. Однак розробники розкрили деякі деталі, зокрема щодо загальних характеристик і озброєння субмарини.

У Росії спустили на воду багатоцільовий атомний підводний човен (АПЧ) "Архангельск" проєкту 885М "Ясень-М". Субмарину помістили в наливний басейн, звідки вона на набережну для подальшої добудови та випробувань. Про це 29 листопада повідомила пресслужба підприємства "Севмаш", розташованого в Сєвєродвінську.

Фактично це четвертий підводний човен такого класу — попередні три субмарини проєкту "Ясень", а саме "Северодвинск", а також "Казань" і "Новосибирск" проєкту "Ясень-М", вже несуть службу у складі Військово-морського флоту РФ.

Західні експерти повідомляють, що будівництво АПЛ "Архангельськ" не обійшлося без труднощів. Субмарину заклали ще у 2015 році, після чого почалися проблеми з фінансуванням. Подібних проблем не уникла й АПЛ "Сєвєродвінськ", будівництво якої і зовсім затягнулося на 20 років, оскільки її заклали ще в 1993 році.

Що відомо про підводний човен "Архангельск"

Російські пропагандисти називають атомний крейсер "Архангельськ" проєкту 885М "Ясень-М" найсучаснішим багатоцільовим підводним човном 4-го покоління, який увібрав у себе "найкращі досягнення кораблебудування Росії". За їхніми словами, під час будівництва підводного корабля в технологічних ланцюжках нібито були залучений тільки російські заводи.

Повідомляється, що найближчим часом АПЛ проєкту "Ясень-М" стануть основними багатоцільовими підводними човнами ВМФ Росії. На сьогодні субмарини цього проєкту є найбільш засекреченими — навіть гвинти підводного човна під час урочистої церемонії спуску на воду були приховані тентами.

Субмарина "Архангельск" має водотоннажність 13800 тонн, глибину занурення — 520 метрів, екіпаж — 64 людини, автономність — 100 діб, підводну швидкість — 31 вузол.

Основна зброя багатоцільових підводних човнів цього проєкту — це ракети "Калибр" і "Оникс", надалі планують їх оснастити надзвуковими ракетами "Циркон", які російські джерела називають їх гіперзвуковими.

За словами генерального директора "Севмаш" Михайла Будниченка, всі системи, механізми та матеріали підводного крейсера "зазнали поліпшення".

"Зокрема елементної бази комплексів радіотехнічного озброєння, модернізовано основне обладнання, застосовано нові матеріали.

"Архангельськ" може виконувати широкий спектр завдань — боротьба з підводними та надводними кораблями противника, знищувати захищені берегові цілі, зокрема оснащені системами протикорабельної оборони.

Окремо Будніченко підкреслив акустичну скритність нового підводного човна і, відповідно, підвищену живучість. Імовірно, новий крейсер буде введено до складу Північного або Тихоокеанського флоту РФ.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі відбулася урочиста церемонія передачі дизель-електричної субмарини "Можайск" для ВМФ Росії. Це субмарина проєкту 636.3 "Варшавянка" — за ним було створено підводний човен "Ростов-на-Дону", який було підбито українською ракетою Storm Shadow.