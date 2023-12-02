"Розкидається м'ясом": Путін збільшив армію, щоб утримати території України, — Білий дім

За словами представника Білого дому, Збройні сили України перевершують росіян за якістю військ, керівництва та управління.

Президент Росії Володимир Путін збільшив чисельність Збройних сил, щоб утримати захоплені території України, а також спробувати захопити нові її регіони. Про це заявив координатор Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Немає сумнівів, що він (Володимир Путін — ред.) буквально розкидається людським м'ясом", — зазначив Кірбі.

За його словами, Збройні сили України перевершують росіян за якістю військ, керівництва та управління. Крім того, озброєння, які надали українським США і союзники, набагато кращі за російські зразки.

Кірбі зазначив, що Кремль не може зрівнятися з такою якістю, а тому вирішив зробити ставку на кількість військ. Таку тактику росіяни використали в битві за Бахмут. Це показує труднощі, з якими стикаються окупанти в Україні.

"Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б у тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, і тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська", — зазначив Кірбі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін видав указ, яким збільшив чисельність російської армії на 170 тисяч осіб. Так, тепер штатна чисельність Збройних сил РФ становитиме 2 209 130 осіб, з яких військовослужбовці — 1 320 000 осіб. У російському міністерстві оборони кажуть, що в Росії не передбачається проведення мобілізації.