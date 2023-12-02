Це стало ноу-хау: у РФ створюють морський дрон з уламків українських безпілотників, — експерт

За словами оглядача Дениса Поповича, ще на початку повномасштабної війни флот Росії є серйозною загрозою, але тепер вона зникла багато в чому завдяки морським дронам.

Росіяни бачать успіхи Сил оборони України, коли ті використовують морські дрони. Тому вони хочуть скопіювати технологію і запустити своє виробництво. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, росіяни зараз збирають уламки дронів SeaBaby, щоб спробувати створити свій аналог. Однак, щоб зробити остаточні висновки, потрібно розуміти, які саме уламки опинилися в руках в окупантів.

"Вони роблять це тому, що бачать успіх нашої тактики. Свого часу використання безекіпажних морських дронів стало ноу-хау. Завдяки цим дронам ми змогли обмежити функціонал Чорноморського флоту, яким Росія дуже хвалилася", — сказав експерт.

Він також зазначив, що ще на початку повномасштабної війни флот Росії є серйозною загрозою. Українці боялися висадки десанту, проте зараз про це навіть ніхто не згадує. Така загроза практично зникла.

Крім того, як зазначив експерт, росіяни можуть будувати свої морські дрони, щоб отримати перевагу перед Заходом. Так, їх можна застосовувати проти великих військових суден.

Денис Попович про морські дрони (дивитися з 35 хвилини)

Нагадаємо, що 22 листопада повідомлялося, що в Криму на березі знайшли український неушкоджений морський дрон Magura V5. Так, російські військові опублікували фотографії з дроном Magura v5, зроблені нібито в Криму. Українське командування не коментувало ситуацію.

Пізніше стало відомо, що РФ зібрала модель українського дрона SeaBaby. Ворог зібрав "умовно робочу" модель українського морського дрона із залишків кількох апаратів, які знайшли на місці атак. Окупанти проводять вивчення і перепрограмування БПЛА в лабораторних умовах, розповіли журналісти.